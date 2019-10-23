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"Сплошной разврат": голая Катя Варнава показала все на откровенном фото

23 октября 2019, 05:55

Российская юмористка Катя Варнава возбудила поклонников очень откровенным фото, для которого она полностью обнажилась.

Катя Варнава
Катя Варнава / Instagram

Российская телеведущая и актриса КВН и Камеди Клаб Катя Варнава решила не скрывать ничего от своих поклонников, и полностью обнажилась.

Катя Варнава опубликовала в Instagram свои обнаженные фото, и заверила, что теперь у нее нет секретов от поклонников.

"Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", - тонко пошутила Варнава.

На фото она позирует на черном фоне совершенно голая, подогнув ноги, и сложив руки, так, что кое-что она все-таки скрыла от своих поклонников. Правда при этом, все все равно смогли оценить и длину ее соблазнительных ножек, стройную талию и откровенно сексуальную грудь

Катя Варнава
Катя Варнава / Instagram
Катя Варнава
Катя Варнава / Instagram

Поклонники завалили Катю комплиментами и приколами.

"Но загадка осталась ))", "Не ожидала такой фотографии от вас. Но это очень красиво", "Какая вкусная женщина", "Женственность, а не похоть.", "Нифига", "Но всё таки что то да прикрыто....значит не на 100% честна", "Нихрена ж себе", "Да , ещё, это не жизнь, а сплошной разврат, и вы не одна в инста, кто это делает, например дочка славы, ей замуж не выходить? А её глазами все мужики имели.", "Прекрасная ухоженная женщина. Актриса потрясающая - лучшая на ТНТ", - пишут в комментариях.

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Екатерина Варнава новости шоу бизнеса
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