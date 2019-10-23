"Эксперимент удался, Мадонна!": Вера Кекелия взбудоражила пикантным фото

Вера Кекелия / Instagram

Вера Кекелия решила попробовать себя в образе Мадонны, и ее эксперимент очень понравился поклонникам.

Вера Кекелия опубликовала в Instagram соблазнительные фото в откровенном платье, постаравшись скопировать образ молодой Мадонны.

"Всем доброе утро!;)Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы не долго думая решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны.Выставляю первую часть Мадонны по-украински!;)Спасибо, подписчики-друзья, что вдохновили на такое;) Inspired by Madonna", - написала Вера.

На фото Вера позирует в нежном розовом платье, под которое не стала надевать белье. На снимках она вошла в образ Мадонны и позирует в привлекательных позах. А на некоторых Вера даже игриво приспускает шлейки.

Вера Кекелия / Instagram

Вера Кекелия / Instagram

Вера Кекелия / Instagram

Поклонникам очень понравились фото, и они засіпали Веру комплиментами.

"Восхитительно! Удивительная схожесть!Только у Вас голос круче!)", "Вера, тебя смело можно назвать украинской Мадонной! Эксперимент удался! Браво! Ждём продолжения", "На третьем фото,вы очень похожи с Мадонной, здорово", "Нарешті у нас є своя українська Мадонна! Віра - ви просто неймовірні і на сцені, і в житті", "Вау! Ну ничего себе) точно украинская Мадонна!", "Думаю Мадонні також слід надіслати фото, вона буде вражена", "Удивительное сходство. Прям Мадонна, только лучше!", Думаю Мадонні також слід надіслати фото, вона буде вражена", "Вау! Ну ничего себе) точно украинская Мадонна!", - пишут в комментариях.

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