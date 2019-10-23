  1. Главная
  3. Stars

"Хорош бидоны": жена Морозюка в трусиках показала грудь

23 октября 2019, 17:23

Жена знаменитого полузащитника Динамо Николая Морозюка развлекается в Турции, и публикует откровенные фото.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Жена Морозюка Ирина поделилась в сети фото в трусиках и маечке, под которой она показала грудь.

Ирина Морозюк в Instagram опубликовала полуголое фото, на котором засветила свою огромную грудь.

"Я конечно люблю этот конфетно -букетный период , но момент когда не стесняясь можно просить денег, мне нравится больше", - написала она под снимком, спровоцировав бурные обсуждения под ним.

На фото она позирует  в розовых трусах и белой майке, которую приподняла вверх, чтобы показать объемную грудь. При этом жена футболиста соблазнительно отставила ножку, чтобы все могли полюбоваться ее подкачанными бедрами и длинными ногами.

Если на фото Ирину Морозюк видно только по колено, то в отражении зеркала за спиной видно, что она позирует во весь рост.

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники завалили ее комментариями.

"Хорош бидоны у тебя", "Опять эта полоска", "Красотка", "Ох, орех, так и просится на грех", "Очень красивый", "Какая красотка", "отличная фигура", - пишут в комментариях.

Ранее Вера Кекелия взбудоражила пикантным фото

футбол Ирина Морозюк новости шоу бизнеса спорт
Сейчас вы просматриваете новость «"Хорош бидоны": жена Морозюка в трусиках показала грудь». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:25
СМИ: Топ-прокурора по делам Майдана уволили
17:23
"Хорош бидоны": жена Морозюка в трусиках показала грудь
17:12
Права в смартфоне: Кабмин запускает новшества для водителей
17:08
"Падаем на дно, а оттуда стучат": политолог оценил инициативу Гончаренко по возвращению Кубани
17:03
Тайный отдых Порошенко на Мальдивах: суд позволил ГБР изучить данные журналистов "Схем" Видео
16:55
Под Киевом полиция нашла украденного средь бела дня младенца: подробности
16:42
Упала на асфальт: в школе Киева произошел кошмарный случай с ученицей Видео
16:26
"Жополизание и совдепия": в детсаду в Днепре родители и директор закрыли мать за отказ сдавать деньги
16:18
У Путина заявили о предательстве США
16:03
Гороскоп на завтра: кто станет сердцеедом, а кто может потерять любовь
15:51
Добронравов высказался о своем уходе из Сватов Видео
15:45
На HDrezka, Baskino и KinoGo смотреть онлайн не выйдет: что случилось
15:34
"Цицерон прям, глубоко копнул": Конор Макгрегор в Киеве высказался о прошлом Зеленского Видео
15:34
В Кабмине хотят отказаться от публикации законов в Урядовом курьере
15:33
У Зеленского рассказали, сколько денег из бюджета потратили на пресс-марафон
15:15
Красивый маникюр на осень: модный маникюр омбре и градиент - 35 фото Фото Видео
15:08
"Лишить мандата": в Слуге народа пригрозили нардепу Шевченко
15:05
В Слуге Народа затролили резко "переставшего вякать" Порошенко
14:56
Заворотнюк снова в сети после долгого молчания
14:50
"Больше помощи, больше действий": Столтенберг попросил страны НАТО увеличить помощь Украине
14:34
Суд решил судьбу экс-заместителя министра экономики времен Порошенко
14:23
В ДТП в Турции насмерть разбились украинские заробитчане
14:17
Это признание: Шевченко попал в топ-20 лучших футболистов ХХI века
14:16
Пять шагов для Зеленского, или Как президент может эффективно словить коррупционеров мнение
14:00
В Англии обнаружили 39 трупов в грузовике
13:59
Поставки газа в ОРДЛО: в Нафтогазе объяснили решение Кабмина
13:54
"Просто шок": Партнер Людмилы Барбир Дима Жук высказался после изгнания с шоу Видео
13:53
Втерлась в доверие: под Киевом женщина нагло украла младенца, введен план "перехват"
13:36
"Мы с такими депутатами попрощаемся": Зеленский потребовал проверить на ложь "слуг народа"
13:18
Урезание субсидий: Гончарук объяснил решение Кабмина
13:09
В закрытом гробу: в Киеве простились с погибшим в авиакатастрофе Кутовым Фото Видео
13:08
Организатор концертов Квартала и Тины Кароль: Зеленский назначил нового советника секретаря СНБО
12:56
Туманы и почти летние "плюсы": синоптик дала прогноз погоды на завтра Видео
12:52
Елена Зеленская сразила нестандартным нарядом от украинского дизайнера. Фото Видео
12:39
Пятов объяснил, как и почему "привез" Шахтеру пенальти в матче с Динамо
12:37
"Новое шоу "КомикАдЗЕ": Арахамия с Дубинским собрались вместе пройти проверку на полиграфе
12:07
Жил в склепе и разносил черепа по городу: в Николаеве поймали необычного преступника Видео
12:07
"Я не девушка-шлюшка, а нардеп": Яценко отказался проходить проверку на полиграфе - видео Видео
12:03
В полиции озвучили основную версию ночного взрыва в центре Киеве Видео
11:54
Взрыв в центре Киева: что известно о гибели Сенсея из батальона Донбасс Фото Видео
11:33
"Эксперимент удался, Мадонна!": Вера Кекелия взбудоражила пикантным фото
11:32
Для приезжих и богатых: оккупанты придумали новый план спасения Крыма
11:22
"Приди в костюме матрешки": нардеп от Слуги народа вышел в эфир росТВ и получил от однопартийца Видео
11:08
Гармоничные отношения Путина и Макрона по-настоящему пугают мнение
10:52
Жить здорово: известную российскую телеведущую срочно госпитализировали Видео
10:39
Смерть популярной мотоблогерши под Киевом: появились новые подробности Фото Видео
10:12
"У нас же пути не разобраны": Аксенов возжелал восстановить железнодорожное сообщение с Украиной
10:09
Сто гривен за пачку: в Украине сигареты подорожают уже с начала года
09:55
Почему переговоры Нафтогаза с Газпромом закончатся провалом мнение
09:30
В Кабмине обязали Нафтогаз отправлять газ на захваченный боевиками Донбасс без учета долгов
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять