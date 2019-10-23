"Хорош бидоны": жена Морозюка в трусиках показала грудь

Ирина Морозюк / Instagram

Жена Морозюка Ирина поделилась в сети фото в трусиках и маечке, под которой она показала грудь.

Ирина Морозюк в Instagram опубликовала полуголое фото, на котором засветила свою огромную грудь.

"Я конечно люблю этот конфетно -букетный период , но момент когда не стесняясь можно просить денег, мне нравится больше", - написала она под снимком, спровоцировав бурные обсуждения под ним.

На фото она позирует в розовых трусах и белой майке, которую приподняла вверх, чтобы показать объемную грудь. При этом жена футболиста соблазнительно отставила ножку, чтобы все могли полюбоваться ее подкачанными бедрами и длинными ногами.

Если на фото Ирину Морозюк видно только по колено, то в отражении зеркала за спиной видно, что она позирует во весь рост.

Ирина Морозюк / Instagram

Поклонники завалили ее комментариями.

"Хорош бидоны у тебя", "Опять эта полоска", "Красотка", "Ох, орех, так и просится на грех", "Очень красивый", "Какая красотка", "отличная фигура", - пишут в комментариях.

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