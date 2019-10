"Норм дыньки!": DJ Nana без белья сверкнула голой грудью

DJ NANA / instagram.com/anastasia_domination/

Девушка Руслана Квинты диджей Настя Кумейко любит шпагат и эротические фото. В этот раз она решила показать не шпагат, а взбудоражить внимание своих поклонников горячим фото, которое она опубликовала в Instagram.

"С утра посмотрела на погоду с презрением. Завтра обещала исправиться. Послушная", - написала Настя под фото.

На снимке Настя Кумейко полулежит на диване в платье на запахе, под которое она решила не надевать белье, и не запахивать, так что все самое соблазнительное девушка засветила на снимке.

Поклонники пришли в восторг от столь шикарных форм девушки, завалили ее комплиментами.

"Интересно, ты кого-то вызываешь чтобы тебя ежедневно фотографировали, или ты ставишь телефон и бежишь ложиться на диван?", "Норм дыньки!", "Багира ты моя", "Погода призрение забраковала)) и теперь вам придется исправиться)))", "Very very very attractive", "Цыпочка", "Это вообще законно?", "Эххх. Кому-то же повезёт с вами", "Богиня", "Шикарная", - пишут в комментариях.

