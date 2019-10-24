Голая Ирина шейк не пожалела сосков ради любимого фотографа

Российская модель Ирина Шейк, которая живет и работает в Нью-Йорке, поделилась интимным фото, которое посвятила своему фотографу.
Российская модель Ирина Шейк решила поздравит с дне рождения знаменитого фотографа Марио Сорренти, который устраивает голые фотосесссии для знаменитых журналов. В 2019 году ему исполнилось 48 лет.
Ирина Шейк поздравила его откровенным фото, на котором позирует без белья.
После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк больше не смущается показывать свое тело совершенно обнаженным.
Чтобы поздравить Марио Сорренти с днем рождения, Ирина опубликовала фото его авторства, на котором бесстыже вывернулась на диване, демонстрируя голые груди, бедра и соски.
На фото сразу видно, что Марио фотографировал Ирину Шейк, когда она была совершенно обнаженной - под накинутой прозрачной тканью можна заметить, что нет даже намеков на белье.
Фото Ирина опубликовала в сторис - так принято поздравлять с днем рождения, к тому же, так меньше вероятности, что кто-то пожалуется на обнаженку, и что ее забанят в Instagram.
Ранее Анастасия Волочкова показала мозолистую кормилицу