Голая Ирина шейк не пожалела сосков ради любимого фотографа

Ирина Шейк / Instagram

Российская модель Ирина Шейк решила поздравит с дне рождения знаменитого фотографа Марио Сорренти, который устраивает голые фотосесссии для знаменитых журналов. В 2019 году ему исполнилось 48 лет.

Ирина Шейк поздравила его откровенным фото, на котором позирует без белья.

После расставания с Брэдли Купером Ирина Шейк больше не смущается показывать свое тело совершенно обнаженным.

Чтобы поздравить Марио Сорренти с днем рождения, Ирина опубликовала фото его авторства, на котором бесстыже вывернулась на диване, демонстрируя голые груди, бедра и соски.

На фото сразу видно, что Марио фотографировал Ирину Шейк, когда она была совершенно обнаженной - под накинутой прозрачной тканью можна заметить, что нет даже намеков на белье.

Фото Ирина опубликовала в сторис - так принято поздравлять с днем рождения, к тому же, так меньше вероятности, что кто-то пожалуется на обнаженку, и что ее забанят в Instagram.

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