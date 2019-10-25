"Грудь огонь!": Дочь Брежневой показала сочную грудь

Соня Киперман / Instagram

Дочка Веры Брежневой Соня Киперман поделилась в Instagram снимком в крошечном бикини, на котором показала крупным планом свои достоинства.

"Я скучаю за летом", - подписала фото девушка.

На снимке Соня позирует в черном блестящем бикини у бассейна. У нее длинные мокрые волосы, которые девушка поправляет, прикрыв глаза.

В кадр попал как ее плоский накачанный животик, так и шикарная молодая грудь, едва прикрытая бикини.

Соня Киперман / Instagram

Первой фото прокомментировала мама - Вера Брежнева: "Моя любовь!", - пишет она.

Кроме того, другие пользователи и друзья девушки также оставили комментарии.

"Слай", "Грудь огонь", "Соня", "Прекрасна", "ОМГ", "Нормальное тело", "Красивая и стройная, как мама", - пишут в комментариях.

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