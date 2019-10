Длинный хобот и голая грудь: Настя Каменских сняла клип Elefante

NK Elefante / NK

Настя Каменских представила новый клип, который она записала в своей сольной карьере как NK. Песня Elefante вышла на испанском языке, и сначала была прокручена на европейских радиостанциях 24 октября.

В Украине 25 октября вышел новый клип NK Elefante.

В нем Настя Каменских поет на испанском, а в музыке смешались украинские и латинские мотивы. В ролике появляется также Потап - правда, он не поет в этот раз. Главным героем клипа стал обладатель огромного хобота, про которого и поет Настя.

Сама Настя обнажается и сексуально позирует на видео. К тому же в клип добавили главные атрибуты современного шоу бизнеса - голую попу и грудь, только не перепутайте, где она мужская, а где женская.

Elefante NK смотреть онлайн новый клип Насти Каменских:

NK Elefante текст песни Насти Каменских

Un elefante

Muy elegante

La trompa muy larga

la trompa gigante

Uuuuu

Muy larga

Uuuu gigante

Let me take you to a zoo

Zoo zoo zoo zoo zoo zoo

Seré tu pantera negra

Look at you look at you

Estarás conmigo alegre

Te llevaré a la jungla

Jungla la la la la la la

Vamos a jugar sin ropa

La trompa pa pa pa pa

La trompa pa pa pa pa

Ой летіли ми на тусу

I like the way you do it

Me gusta

Ой летіли з України

Stop

No seas tan adusto

I need you love

Esta noche

Hagámoslo

En tu coche

Entremos en el bosque

Donde está muy oscuro

Es muy duro?

No les tengo miedo a los grandes troncos

No tengo miedo de recoger hongos

No les tengo miedo a los chicos rudos

Quita quita quita tus escudos

Mira me

Mira mira mira

Siente me

Y escucha sin mentiras

Rain forest

No estoy sola

Feel the tropical love

Tenemos cuatro horas

I like the way you move la trompa

Feel the rhythm of jango bongo

I like the way you kiss la boca

Lets play the game of love nos toca

