"Просто куколка": Анна Ризатдинова встала в позу и свела с ума мужчин

Анна Ризатдинова / Instagram

Звезда Танцев со звездами Анна Ризатдинова, которая последние 5 эфиров подряд получает высшие баллы от судей, показала невероятную позу для танца, вызвав неподдельное восхищение у всех фанатов.

Анна Рихатдинова босяком и в джинсах показала невероятные вещи в Instagram.

"Порой легче обьяснить всё с помощью танца", - пишет Анна Ризатдинова.

На фото Анна Ризатдинова босиком в голубых джинсах и белой рубашке показывает невероятную танцевальную фигуру, выгнув спину, и шикарно поставив ноги. Как отмечают профессиональные танцоры, для идеальной танцевальной фигуры не хватает немного более ровной опорной ноги, но с другой стороны - стать в подобную позу в жестких джинсах не сможет ни один танцор.

Анна Ризатдинова / Instagram

Фанаты пришли в безумные экстаз от фото Анны, и завалили ее восторженными комплиментами.

"Просто идеальная женщина. Если вы (не дай Бог) не пройдёте в финал, я просто не буду смотреть! лучшие", "С восхищением смотрю Ваши номера", "Шикарная", "Sexy", "Красивая девчушка", "Начинаю держать кулачки", "Анюта, ты просто куколка! Так нравятся ваши танцы, с нетерпением жду воскресенье", "Шикарная", - пишут в комментариях.

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