Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 9 выпуск 3 сезон - 25-10-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 9 выпуск онлайн/ Новый канал

Новый девятый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 25 октября на Новом Канале. В новом выпуске модели переживают кризис внимания, и новые испытания. Никто не ожидал, что главным событием недели станет пожар в доме моделей.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск - 1 задание / Новый Канал

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Сергей Никитюк и Владимир Демчинский в первом испытании заставят участниц стать кукловодами и продефилировать по подиуму со своим двойником-куклой. Важно, чтобы модели показывали одну эмоцию, а их спутницы – другую. Интересно, смогут ли девушки контролировать не только себя, но и своего кукольного клона? Они получат партнеров, с которыми нужно будет очень плотно сотрудничать, чтобы выполнить задание.

Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск - пожар в доме/ Новый Канал

Второе испытание - фотосессия в носках известного бренда Happy Socks. Она должна показать, кто из девушек станет лицом рекламной кампании в Украине и мире. Но фотосессия под названием Самые лучшие подружки под угрозой, потому что в ней сойдутся вовсе не подруги, а заклятые враги! Чтобы удачно выполнить задание от Сони, девушки должны обсудить свой конфликт с конкуренткой, а потом отснять совместное фото.

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Третье испытание - от Аллы Костромичевой было самое опасное, и не только из-за требований к девушкам, а потому что, они должны были работать с мужчинами в этот раз. Алла Костромичева вместе с представителем компании VOVK Татьяной Лисиной приготовили для моделей дефиле, на котором участницы должны вдохновить пожарных на новые подвиги и научить их тонкостям модельной походки.

Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск - дефиле на каблуках / Новый Канал

В итоге, в испытании с куклами Сергея Никитюка смутило равнодушие девушек к работе, Соню Плакидюк на фотосессии под названием Самые лучшие подруги разозлил непрофессионализм нескольких девушек. А вот Алла Костромичева полностью довольна дефиле моделей с пожарными.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 9 выпуск - показ / Новый Канал

В номинации снова оказалось сразу несколько девушек - Алла Костромичева позволила им выбрать себе помощниц, чтобы пройти испытание.

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Топ-модель по-украински 8 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 18-10-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.