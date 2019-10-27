Без трусов и с татуировкой на попе: Люба Успенская пошла во все тяжкие в Сети - видео

Любовь Успенская / Instagram певицы

Российская певица и звезда "русского блатняка" Любовь Успенская в весьма откровенном стиле приняла участие в сьемке юмористического интернет-шоу Бар в большом городе. Сперва исполнительница заявила о том, что явилась на развлекательное шоу без нижнего белья. Далее, Успенская начала утверждать, что не носит ни трусы, ни лифчики, хотя у нее дома в гардеробе их хватает.Затем певица обратилась к другой гостье шоу - актрисе и модели Яне Кошкиной. "А ты в трусиках сейчас?" — без тени стыда спросила Успенская. Однако на этом она не остановилась и аналогичный вопрос артистка задала еще одному другому участнику передачи — комику Тимуру Батрутдинову.

Кроме того, певица наощупь проверила наличие такого предмета гардероба на нем и назвала его нижнее белье бронезащитным.

Апогеем действий Успенской стал рассказ о том, что она сделала себе татуировку "Посторонним вход воспрещен" прямо на ягодицах.

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Напомним, ранее Любовь Успенскую раскритиковали за интимное фото. До этого она снимком топлес взбудоражила фантазию.

