Совет опытной: Собчак рассказала, как вычислить страстного в сексе человека

Ксения Собчак / instagram/xenia_sobchak

Ксения Собчак, известная светская львица, телеведущая и экс-кандидатка в президенты России, разразилась тирадой по поводу того, как сходу определить - искушен или нет в сексе человек.

"Всегда смотрите на то, как танцует человек. Сексом он будет заниматься примерно также. Не на то смотрите, как он двигается. А на то, как танцует. Насколько он раскрепощен, насколько отдается в этот момент музыке, насколько не думает о том, как выглядит со стороны", - заявила она журналистам.

Напомним, ранее Ксения Собчак вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Во время праздничного банкета она станцевала в крайне откровенном белье под ремикс на шлягер Ирины Аллегровой со словами "Войди в меня, войди в мои сны".