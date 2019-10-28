Анна Ризатдинова почти потеряла сознание на Танцях з зірками

Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание / Instagram

На 10 выпуске Танці з зірками 2019 Анна Ризатдинова примерила образ балерины. Для выпуска Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили настоящий балет.

После выступления Анна Ризатдинова выглядела достаточно утомленной, и после того, как услышала комментарии судей, чуть не упала на паркет.

Анна Ризатдинова упустила цветы и чуть не потеряла сознание после свого танца - ситуацию спас Александр Прохоров, который едва успел ее подхватить.

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Организаторы Танцев вынуждены были прерваться на рекламу - после перерыва Юрий Горбунов уточнил, что у Анны Ризатдиновой подскочило давление - последний раз, когда измеряли АД Ризатдтиновой оно была 210 на неизвестно сколько. Он сказал, что до конца эфира Ризатдинова не выйдет на паркет, а все подробности сообщат позднее.

Примечательно, что Анна Ризатдинова за неделю стала на пуанты, чтобы поставить балет для 10 выпуска Танцев, что оценили все судьи.

Анна Ризатдинова станцевала балет на Танцях з зірками / Instagram

Судьи не стали больше комментировать танце Ризатдиновой и поставили баллы - пара получила 38 баллов.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн 10 выпуск 27-10-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - балет:

Напомним, что перед эфиром за несколько дней у Анны Ризатдиновой случилось горе в семье - умер ее дедушка, с которым она была очень близка.