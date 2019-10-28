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Анна Ризатдинова почти потеряла сознание на Танцях з зірками

28 октября 2019, 06:15

Анна Ризатдинова за неделю стала на пуанты для 10 эфира Танцев, но нагрузка и трагедия в семье крайне негативно повлияли на ее здоровье.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова чуть не потеряла сознание / Instagram

На 10 выпуске Танці з зірками 2019 Анна Ризатдинова примерила образ балерины. Для выпуска Анна Ризатдинова и Александр Прохоров поставили настоящий балет.

После выступления Анна Ризатдинова выглядела достаточно утомленной, и после того, как услышала комментарии судей, чуть не упала на паркет.

Анна Ризатдинова упустила цветы и чуть не потеряла сознание после свого танца - ситуацию спас Александр Прохоров, который едва успел ее подхватить.

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Организаторы Танцев вынуждены были прерваться на рекламу - после перерыва Юрий Горбунов уточнил, что у Анны Ризатдиновой подскочило давление - последний раз, когда измеряли АД Ризатдтиновой оно была 210 на неизвестно сколько. Он сказал, что до конца эфира Ризатдинова не выйдет на паркет, а все подробности сообщат позднее.

Примечательно, что Анна Ризатдинова за неделю стала на пуанты, чтобы поставить балет для 10 выпуска Танцев, что оценили все судьи.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова станцевала балет на Танцях з зірками / Instagram

Судьи не стали больше комментировать танце Ризатдиновой  и поставили баллы - пара получила 38 баллов.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн 10 выпуск 27-10-2019: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - балет:

Напомним, что перед эфиром за несколько дней у Анны Ризатдиновой случилось горе в семье - умер ее дедушка, с которым она была очень близка.

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