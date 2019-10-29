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"Титьки сделала": Бузова разделась в джакузи для откровенного фото

29 октября 2019, 03:40

Российская певица Оля Бузова поделилась горячими фото, которые вызвали бурную реакцию у ее поклонников в сети.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Оля Бузова пиарит шоу План Б со своим участием, несмотря на то, что все уже давно знают, кого она выбрала из мужчин. Перед последним выпуском Бузова опубликовала серию снимков, на которых позирует в вызывающем бикини в джакузи.

"План Б наконец-то на острове Бали. Сегодня у меня для ребят будет первое испытание, первое свидание, и первые сюрпризы. Не очень приятные", - написала Бузова под своей фотосессеий.

Фотосессия совершенно не отвечает настроению поста Бузовой - девушка снялась в персиковом купальнике в маленьком джакузи, откровенно позируя.

На фото Бузова продемонстрировала как обнаженные ягодицы, так и открытый живот, спину и фигуру. Бузова даже попыталась повторить позу Ким Кардашьян с демонстрацией попы - у Ольги это почти получилось.

  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram

Поклонники очень неоднозначно отреагировали на фото Бузовой, и поспешили высказаться в комментариях.

"Олька, титька сделала?))", "Это рай", "Очень жду уже новую серию", "Первое Свидание Серёзно ????What ????", "Как красиво", "Фантастика", "Олечка, ты просто нереальная", "Х*йнёй не страдай выходи замуж", "На четвёртом снимке заднюю точку отфотошопить забыли... ", "Откуда сиськи ?", - пишут в комментариях.

Ранее в сети стали обсуждать возможность участия Ольги Бузовой в Евровидении 2020 от России.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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