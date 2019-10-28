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"Панин также начинал": Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику Харламову

28 октября 2019, 12:57

Гарик Харламов решил высказаться об участии своей жены в интимных сценах, но получилось только хуже.

Гарик Харламов
Гарик Харламов потерпел от Гоши Куценко / rus.tvnet.lv

Гарик Харламов написал длиннопост о том, почему это нормально, что его жена Кристина Асмус снялась в нескольких интимных сценах в фильме Текст. Однако, пользователи сетей почувствовали его неуверенность, и поспешили откликнуться.

Гоша Куценко в комментариях в посту Гарика предложил ему сняться в гей-сцене. Он оформил свой комментарий в стиле поста Харламова и собрал лайков и комментариев чуть ли не больше, чем сам Гарик.

"Гарик! Я горжусь тобой! Мы актеры ! Давай снимем сцену гомосекса! На грани! На всю страну! И пускай всем... Всем настанет пи- дец!", - пишет Гоша Куценко.

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Отметим, что Гарику написало множество звезд, в том числе и украинских, но пост Куценко явно претендует на приз.

Россиян взбудоражило то, что Харламов написал, что ему, по-сути, все равно - это всего лишь кино, и там была героиня, а не его жена.

"Гарик, вы видели сцену секса ? Как вы позволили жене снятся в подобном ? Вашу жену @% на всю страну , а вы спокойны ? Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожёстче конечно. Собираю коллекцию для выставки потом. Так как фильм называется "Текст" , отвечу текстом. Если из всего фильма вы запомнили только сцену секса, то мне вас жаль. Фильм не об этом. Совсем. Теперь, когда вы обсудили эту сцену и завалили меня вопросами, пойдите и посмотрите все таки о чем кино вообще. Моя жена актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что ? Когда я смотрю другое кино, сериалы и там вижу сцены секса, у меня не возникает вопроса " Что они себе позволяют ? Они же не муж и жена!" или "Что думал муж Шерон Стоун в момент переноса ног на стуле? Как он ей позволил "совокупляться" весь фильм с Майклом Дугласом". Или как Бред Питт позволял это делать Джоли в ряде картин ? Как это позволяли делать Монике Белуччи ? Эмилии Кларк ? Тут можно бесконечно перечислять. Это КИНО ! В фильме "Текст" нет моей жены, там история совсем о других людях. История тяжелая и сложная. Фильм "Текст" очень хорошая работа. Что я думаю о моей жене ? Я ей горжусь ! Это очень крутая и сложная актёрская задача и она была исполнена блистательно! Поздравляю режиссёра Клима Шипенко и весь актерский состав. Это очень круто! Все это я писал, как зритель! Теперь пишу, как муж: Элоян, Шипенко и Янковский -вам п*здец", - написал Харламов.

Комментарии же от пользователей сети не заставили себя ждать - они во всю начали продолжать линию Гоши Куценко с приколами и шутками.

"не надо , он вас съест", " Панин также начинал", "тормозите господа. Мы к этому не готовы", "хахаха)) жду прямое включение )))", "зачем на грани,давай на полную до яиц", "отомстить Кристине с Гошей?", "вам в руки но это не поможет Гоша!", "только Ревва не актер", "ой, не надо ля-ля, все давно знают про вас двоих , что Асмус просто прикрытие", - пишут в комментариях.

14 октября состоялась премьера фильма Клима Шипенко Текст — экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Иван Янковский и Кристина Асмус сыграли влюбленных. В нескольких эпизодах им пришлось обнажаться для откровенных постельных сцен. Многих поклонников Кристины интересовало, как к этому отнесся ее муж Гарик Харламов.

Россия Гарик Харламов кино Кристина Асмус Гоша Куценко новости шоу бизнеса
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