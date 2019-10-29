"Аж писька сжалась": откровенное фото Каменских взбудоражило сеть

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских показала свою сексуальную фигуру в откровенной фотосесии для клипа Elefante, и свела с ума своих поклонников.

Настя Каменских похвасталась стройными ножками и фигурой в Instagram.

" Какой ваш любимый образ в клипе Elefante? Классные образы у нас получились. У каждого свой стиль, характер и настроение, прям снова хочется примерить. Напишите, какой вам понравился больше", - пишет Настя под фото.

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На снимках Настя позирует в латексном боди, демонстрируя не только длинные стройные ноги и шикарную фигуру, но и много лишнего интимного, которые успели рассмотреть особо яростные поклонники. Особо им понравились леопардовые колготы и необычная прическа Насти.

На другом фото Настя продемонстрировала свои шикарные замшевые сапоги - в этот раз они достигают бедер, а фигуру прикрывает спортивная кофта. Но на третьем фото - легендарный образ Насти в белом парике - черные шпильки, колготы, стринги и латексный лифчик дополняются розовым жакетом. В этом наряде Настя еще в клипе повергла поклонников в экстаз.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

В этот раз поклонники разразились восторженными комментариями.

"Аж писька сжалась", "Классные колготки", "Это бомба", "Вау", "Ого Полякову переплюнула", "3 это вообще", "Все классные ,самое главное ,что ты абсолютно разная в каждом из них .Мой любимый образ черной пантеры ,ну и блондинка очень ,очень секси.Ты моя любимая красотка.Пусть сбудутся все мечты", - пишут в комментариях.

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