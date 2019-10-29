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"Сисечка как пироженка": Рита Дакота показала грудь в прозрачном белье

29 октября 2019, 14:27

29-летняя певица Рита Дакота решила побаловать поклонников сладеньким, и превзошла все ожидания.

Рита Дакота
Рита Дакота / Instagram

Певица и блогер Рита Дакота снялась в откровенной фотосессии, снимками с которой решила поделиться с поклонниками в Instagram.

Российская певица Рита Дакота бессовестно завела сеть, показав грудь в прозрачном белье.

"Пацанское бунтарство вперемешку с женственной слабостью. Даша всегда видела во мне эту гремучую смесь через свой объектив.Мне 29 лет, а я так до сих пор и не определилась, кто же я. На какой я стороне. Во мне есть и сильное, и слабое, и тёмное, и светлое, и счастливое, и несчастное. Я всё чаще задумываюсь о том, какая же я на самом деле и что же на самом деле мне нужно. Чем больше копаюсь, тем больше понимаю, что ничего не понимаю. Как вы думаете, это нормально? Экзистенциальный кризис, так вот ты какой..))Какое фото: 1/2?", - пишет девушка.

На фото она позирует в черных джинсах, красном прозрачном лифчике и спортивной ветровке. На первом фото Рита раскрыла руки, демонстрируя пышный бюст, который совершенно не спрятать под прозрачной тканью. На втором фото Рита Дакота крупным планом, но тут она уже не выставляет грудь напоказ, а прикрывает ее руками и курточкой.

Рита Дакота
Рита Дакота / Instagram
Рита Дакота
Рита Дакота / Instagram

Фанаты пришли в безумный восторг от снимков, и поспешили завалить Риту комплиментами.

"Сисечка как пироженка в таком лифе. Супер и 1, и 2", "Если тебе покраситься потемнее, то будешь похожа на Беллу из Сумерек ? мне иногда так кажется под определенным ракурсом", "Вау обе", "Откуда такое шикарное белье?", "Подскажите где такое белье купить?", "Какой красивый кружевной бюстик!", "Охрененная! Простите", "Прекрасная! Этот пронзающий взгляд", - пишут в комментариях.

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