Муж Лолиты обещает раскрыть вкусы в интимной жизни певицы

Лолита переживает трудный период в жизни - муж не просто разводится, а намерен раскрыть подробности интимной жизни с Лолитой на телешоу.
Лолита похудела и похорошела после изгнания Дмитрия Иванова, но в сети всплыла информация, что бывший возлюбленный готовится раскрыть сокровенные тайны Лолиты.
О неблагополучном разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова написал телеграм-канал НеМалахов.
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Брошенная молодым мужем пенсионерка Лолита при помощи адвоката делает из своего развода с Дмитрием Ивановым шоу. Она вытащила на всеобщее обозрение грязное белье", - говорится в сообщении.
Адвокат Лолиты в суде по разводу утверждает, что Дмитрий Иванов требует миллионные гонорары за участие в ток-шоу, где намерен раскрыть все детали интимной жизни со звездой.
Все шоу России готовы глотки порвать друг другу за сочные тайны Лолиты Милявской. Андрею Малахову будет что показывать после фиаско с экскортницами.
"Пока только звучат откровения со стороны представителя Лолиты. Муж звезды хранит гробовое молчание", - добавили журналисты.
Напомним, что о расставании Лолита сообщила еще летом - тогда она попросила не обижать ее мужа, потому что он "хороший".
После этого стало известно, что расставание переросло в развод, и Дмитрий дал первые объяснения.
Однако позже, в сети всплыла правда про любовницу Дмитрия Иванова, которая стала главной причиной развода.