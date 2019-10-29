Муж Лолиты обещает раскрыть вкусы в интимной жизни певицы

Лолита Милявская / Телеграм

Лолита похудела и похорошела после изгнания Дмитрия Иванова, но в сети всплыла информация, что бывший возлюбленный готовится раскрыть сокровенные тайны Лолиты.

О неблагополучном разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова написал телеграм-канал НеМалахов.

Читайте такжеВ сеть слили фото и видео разлучницы Лолиты и ее мужа

Брошенная молодым мужем пенсионерка Лолита при помощи адвоката делает из своего развода с Дмитрием Ивановым шоу. Она вытащила на всеобщее обозрение грязное белье", - говорится в сообщении.

Адвокат Лолиты в суде по разводу утверждает, что Дмитрий Иванов требует миллионные гонорары за участие в ток-шоу, где намерен раскрыть все детали интимной жизни со звездой.

Все шоу России готовы глотки порвать друг другу за сочные тайны Лолиты Милявской. Андрею Малахову будет что показывать после фиаско с экскортницами.

"Пока только звучат откровения со стороны представителя Лолиты. Муж звезды хранит гробовое молчание", - добавили журналисты.

Напомним, что о расставании Лолита сообщила еще летом - тогда она попросила не обижать ее мужа, потому что он "хороший".

После этого стало известно, что расставание переросло в развод, и Дмитрий дал первые объяснения.

Однако позже, в сети всплыла правда про любовницу Дмитрия Иванова, которая стала главной причиной развода.