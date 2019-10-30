"Пошленько, киска хочет ласки": Дорофеева взбудоражила откровенным фото

Надя Дорофеева / Instagram

Надя Дорофеева впечатлила очень горячими фото, которые были сделаны во время съемок клипа Лох, и которые поклонники сходу окрестили очень пошлыми.

Солистка группы Время и Стекло Надя Дорофеева взбудоражила поклонников очень откровенными танцами в новом клипе, которые завершились так, что клип признали пошлее Е-боя.

"L O X Ссылка на клип в описании профиля и stories", - написала Дорофеева.

На фото запечатлели последние кадры ее танца - Дорорфеева в джинсах и джинсовой кофточке села на барной стойке и раздвинула ноги, поставив посредине указательный палец.

Надя Дорофеева / Mozgi

На других фото от Mozgi Надя также едет в

Надя Дорофеева / Mozgi

Надя Дорофеева / Mozgi

Надя Дорофеева / Mozgi

Поклонники пришли в восторг от Дорофеевой и закидали ее комментариями и комплиментами.

"А почему рили с водилой не целовалась?", "Это типа секс. Вход вот здесь. Беру страпон, я согласна", "Киска хочет ласки", "Пошленько, но офигенно", "Горячо", "Надь ну это уже слишком", "Наконец то вышел новый суперский клип!", "Секс машина", "Уже тысячу раз пересмотрела клип, бобмезно!", "круто,я тоже так умею )", "Как же я фанатею от тебя, и твоего творчества", "Мой парень лох, мой парень лох..Уже заело в голове))", "Ммм, дерзкая", "Офигенно, понравился, очень, прям вау", - пишут в комментариях.

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