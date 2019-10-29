Анастасия Заворотнюк лечится за границей: журналисты нашли доказательства

Анастасия Заворотнюк / Screenshot

Анастасия Заворотнюк покинула частную больницу в Москве 5-6 октября, и пропала в неизвестном направлении. Родственники устроили информационную блокаду, а СМИ неожиданно притихли. Появилась информация, что Анастасия Заворотнюк лечит рак уже не в России. Об этом пишет издание Вести Подмосковья.

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После того, как в сети показали фото заброшенного дома Заворотнюк, возле которого было припарковано только авто ее матери, которая занимается воспитанием внучки Милы, а двор выглядит совершенно заброшенным, СМИ начали искать объяснение.

Онколог уже объяснял, что в России нет способов лечить тип рака, которым болеет Анастасия Заворотнюк. На ранних стадиях еще есть шансы, но после 3-4 стадии рак неоперабельный, а медикаменты не помогают.

"Отсюда и появилось предположение, что Анастасия Заворотнюк находится за границей. Ее слишком хорошо скрывают от объективов фотоаппаратов. Очень странно, что за все это время не нашлось ни одного алчного врача и ни одного назойливого журналиста, который бы предоставил общественности шокирующие снимки или достоверные факты о диагнозе актрисы", - пишет издание Вести Подмосковья.

К слову, еще перед выпиской Заворотнюк, сеть потрясла новость о том, что девушка выплатила многомиллионные долги по кредиту за дом - банку, с которым судилась много лет. Тогда и пошли первые слухи, что Заворотнюк хотела получить разрешение на выезд за границу, чтобы лечиться в продвинутой стране.

Напомним, что впервые о госпитализации Анастасия Заворотнюк заговорили 13 сентября, когда Заворотнюк попала в реанимацию с отеком мозга.

Тогда за пару дней Анастасию Заворотнюк ввели в искусственную кому, и поставили на аппарат искусственного жизнеобеспечения. После того, как Заворотнюк перевели в терапию, семья устроила информационную блокаду.