"Это только начало": Ксения Мишина без лишнего белья завела сеть откровенным фото

Ксения Мишина впечатлила поклонников нарядом / 1+1

Ксения Мишина решила поблагодарить поклонников за их новое достижение свежими фото в сценическом наряде с последнего выпуска Танці з зірками.

Ксения Мишина поблагодарила поклонников за первые 100 в Instagram, и показала вблизи платье, которое она носила без лифчика.

"Друзья, Вас 100 тысяч!!! Целая армия моих. Люблю! Спасибо за веру и поддержку... Благодарность до луны и обратно", - пишет Ксения.

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На фото она позирует с Женей котом в своем нежно-кремовом платье с открытой спиной и без лифчика.

Еще на эфире Ксения Мишина свела всех с ума своим нарядом, но теперь она получила кучу комплиментов от поклонников - и есть за что. Наряд полупрозрачный, но не позволяет увидеть больше чем нужно - так что красивая голая спина Ксении Мишиной впечатляет всех, но больше покрой платья не позволяет увидеть лишнего под полупрозрачной тканью.

Ксения Мишина / Instagram

Ксения Мишина / Instagram

Ксения Мишина / Instagram

"Невероятная. Это только начало", "Ты як завжди найкраща ", "Космически", "Вы очень талантливая , глядя на вас, можно сказать , что вы танцуете не один год ！..Браво Вам и Жене конечно ！", "А мы тебя любим и верим в вас", "Вы как всегда Прекрасны)Голосуем за Ксению Мишину и Женю. Вы реально крутые,каждое воскресенье неотрозимые", "И мы вас очень-очень любим", "Вы очень красивые", - пишут поклонники.

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