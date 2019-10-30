"Это только начало": Ксения Мишина без лишнего белья завела сеть откровенным фото

Одна из фаворитов Танців з зірками Ксения Мишина похвасталась отличной фигурой в новой фотосессии для шоу.
Ксения Мишина решила поблагодарить поклонников за их новое достижение свежими фото в сценическом наряде с последнего выпуска Танці з зірками.
Ксения Мишина поблагодарила поклонников за первые 100 в Instagram, и показала вблизи платье, которое она носила без лифчика.
"Друзья, Вас 100 тысяч!!! Целая армия моих. Люблю! Спасибо за веру и поддержку... Благодарность до луны и обратно", - пишет Ксения.
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На фото она позирует с Женей котом в своем нежно-кремовом платье с открытой спиной и без лифчика.
Еще на эфире Ксения Мишина свела всех с ума своим нарядом, но теперь она получила кучу комплиментов от поклонников - и есть за что. Наряд полупрозрачный, но не позволяет увидеть больше чем нужно - так что красивая голая спина Ксении Мишиной впечатляет всех, но больше покрой платья не позволяет увидеть лишнего под полупрозрачной тканью.
"Невероятная. Это только начало", "Ты як завжди найкраща ", "Космически", "Вы очень талантливая , глядя на вас, можно сказать , что вы танцуете не один год ！..Браво Вам и Жене конечно ！", "А мы тебя любим и верим в вас", "Вы как всегда Прекрасны)Голосуем за Ксению Мишину и Женю. Вы реально крутые,каждое воскресенье неотрозимые", "И мы вас очень-очень любим", "Вы очень красивые", - пишут поклонники.
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