"Сиськи искусственные?": Слава Каминская смело показала свои формы в купальнике

Слава Каминская похвасталась смелым фото / Instagram Славы Каминской

Украинская певица, участница группы НеАнгелы Слава Каминская побаловала поклонников новым смелым фото.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она запечатлена в белом слитном купальнике, который выгодно подчеркивает ее стройные формы. Слава, не стесняясь, показала все лучшее сразу: и длинные ножки, и тонкую талию, и упругую грудь.

"В 35 жизнь только начинается", - подписала снимок Слава.

Поклонники пришли в полный восторг от такого смелого образа певицы, и засыпали ее комплиментами.

"Сиськи искусственные?", "Хорошая соска", "Ведьма!", "Очень эффектная", "Очень много огня", "Как мог такую бросить?", "Ух ты! Это секси фото, мечта мужчин", - писали юзеры.

Слава Каминская показала все лучшее сразу / instagram.com/babaslavka

Ранее Слава Каминская в неглиже взбудоражила сеть.