"Сиськи искусственные?": Слава Каминская смело показала свои формы в купальнике

Певица продемонстрировала потрясающую фигуру.
Украинская певица, участница группы НеАнгелы Слава Каминская побаловала поклонников новым смелым фото.
На своей странице в Instagram артистка показала снимок, на котором она запечатлена в белом слитном купальнике, который выгодно подчеркивает ее стройные формы. Слава, не стесняясь, показала все лучшее сразу: и длинные ножки, и тонкую талию, и упругую грудь.
"В 35 жизнь только начинается", - подписала снимок Слава.
Поклонники пришли в полный восторг от такого смелого образа певицы, и засыпали ее комплиментами.
"Сиськи искусственные?", "Хорошая соска", "Ведьма!", "Очень эффектная", "Очень много огня", "Как мог такую бросить?", "Ух ты! Это секси фото, мечта мужчин", - писали юзеры.
Ранее Слава Каминская в неглиже взбудоражила сеть.