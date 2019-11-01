"Зачетная пися королева": Maruv разделась для образа на Хэллоуин

Maruv / Instagram

Певица Maruv в своем репертуаре - представила самый запоминающийся костюм на Хэллоуин на шоу Танцы со звездами, где она в нем же выступила, представив еще раз свою песню Siren Song.

Maruv поделилась в Instagram фото своего горячего образа, который включала в себя настоящий живой питон.

"Medusa Gargona", - пишет Мaruv под фото.

Maruv опубликовала свои фото сразу в двух постах - в одном она позирует без питона, а в другом - с ним. Она мило позировала со змеей и иногда пугала ею некоторых участников.

На фото Maruv продемонстрировала все достоинства в наряде, который состоял и боди с очень глубоким декольте, которое не скрывало ее грудь, и полоски ткани, которая послужила одновременно и юбкой, но не смогла прикрыть шикарные бедра и тонкую талию Ани.

Поклонники с удовольствием забросали Maruv горячими комментариями.

"Афигенно... ", " Seni seviyorum yaaaaw", "Зачётная писякоролева", "Сирена", "Огнище!", "Шикарний образ", "Когда говорят Maruv!подразумевают Солнце !!! А когда говорят Солнце,подразумевают-Maruv !!! Maruv-это изумрут Вселенной !!!", "Подари да мне эти линзы", "Костюмчик отпад", "Аня, ну не так горячо! Земля же загорится от твоего пламени", " образ". "Красотища!!!!!!!!", "Аняя, дуже гарна", "Amazing", - пишут в комментариях.

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