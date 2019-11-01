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Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019

1 ноября 2019, 18:55

Десятый выпуск 3 сезона Топ-модели по-украински выходит 1 ноября. Что было в Топ-модель по-украински - читай и смотри на Главреде.

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон: 10 выпуск онлайн/ Новий Канал

Новый десятый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 1 ноября на Новом Канале. После ухода Марго на шоу усложняются отношения, а судьи устроили девушкам испытания в стиле Хэллоуина.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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С самого утра модельный дом будет полон криков и восхищения. На кухне участницы найдут девять ведьминых метел, которые приведут их к густому лесу. Но это только цветочки по сравнению с тем, что ждет девушек среди высоких деревьев и непроходимых дорог. Им сразу намекнут, что метлы неспроста, и девушкам, как и положено, нужно стать ведьмами.

Прямо в воздухе повиснет Алла Костромичева в ужасающем образе украинской мавки! Алла в виде макви объявляет, что 10 выпуск программы Топ-модель по-украински будет посвящен украинской этнокультуре.

И уже первое испытание новой недели заставит девять моделей пробудить в себе настоящую ведьму! А для этого им понадобится несколько вещей: метла, грим и небольшой подарок от Аллы Костромичовой.

Как пройдет испытание - мы узнаем, из видео.

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Топ-модель по-украински
Топ-модель по-украински 3 сезон: 10 выпуск онлайн / Новий канал

Вторая фотосессия модельного реалити Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск сведет с ума всех девушек. Ведь их партнерами станут участники предыдущего сезона шоу: Дмитрий Топоринський, Егор Степаненко, Дима Сукач и Денис Ковалев.

Модели преобразятся в причудливых русалок и будут позировать в сетях вместе со своей добычей – беззащитными ребятами, которые опьянеют от чар водных созданий. И вишенка на торте: та девушка, которая лучше справится с заданием лучше, получит шанс принять участие в показе на Ukrainian Fashion Week.

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Девушки несколько месяцев не видели живых парней, и были готовы повыскакивать из трусов. Дальше всех, как выражается Чечела, из трусов выпрыгнула Тетя Мотя (Катя Куличенко).

Девушке сразу же приглянулся брутальный качок Егор Степаненко. И она не стала тратить время зря. Старалась постоянно быть рядом, окружала его заботой и вниманием. И сработало – на фотосессии ребята работали вместе.

Топ-модель по-украински 3 сезон
Топ-модель по-украински 3 сезон: 10 выпуск онлайн / Новий канал

Владимир Демчинский вместе с группой Yuko снова заманит моделей в лес! Для чего? Чтобы продефилировать в загадочном образе богини Лады вместе с коромыслом огня. Ведь еще задолго до появления греческих богов этнические украинцы черпали вдохновение из этого фольклорного образа.

С заданиями хуже всего справятся несколько девушек, и Алла Костромичева даст им особые задания, чтобы определить, кто покинет сегодня шоу.

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Топ-модель по-украински 10 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 01-11-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

топ-модель Алла Костромичева Соня Плакидюк новости шоу бизнеса
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