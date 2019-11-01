Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 01-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск: выгон / Новий канал

Новый десятый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 1 ноября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?

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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск смотреть онлайн 01-11-2019:

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