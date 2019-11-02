"Какая вкусная!": Даша Астафьева показала сочную грудь в смелой фотосессии

Даша Астафьева показала смелые фото / instagram.com/da_astafieva

Знаменитость примерила роскошный корсет, но "забыла" надеть юбку.

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева покрасовалась идеальной фигурой в роскошной фотосессии.

Знаменитость на своей странице в Instagram показала два фото, которые вызвали ажиотаж среди ее поклонников.

На снимках Даша позирует сидя на стуле в полураздетом виде: на ней лишь фиолетовый корсет с умопомрачительным декольте, который едва прикрывает ее грудь, черные колготы с имитацией чулок и ретро-туфли.

Позы для фотосессии Астафьева выбирала настолько откровенные, что фанаты едва держат себя в руках, засыпая ее в комментариях комплиментами.

"Очень круто. Как всегда огонь", "Какая ты вкусная!", "Даша, ты секс символ моей юности, взрослой жизни и будущей старости!", "Ну какая же вы соблазнительная", - расхваливали поклонники.

Даша Астафьева показала фото с откровенной фотосессии / instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева завела сеть смелыми фото / instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева рассказала, когда и сколько денег ей предлагали за секс.