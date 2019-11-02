"Мексиканская красотка": Настя Каменских заворожила сеть видом без макияжа

Настя Каменских заворожила сеть фото без макияжа / Instagram

Украинская певица Настя Каменских сразила наповал сеть своим видом без макияжа.

На своей странице в Instagram артистка показала фото с отдыха в Мексике – туда она отправилась со своим мужем Потапом.

На снимке Каменских предстала в черной мини-юбке, черном топе и блузке бежевого цвета. На свое личико Настя не нанесла ни грамма макияжа, и поразила сеть свежим видом.

Фанаты заметили, что певица немного сбросила вес, и расхвалили ее за усилия и то, что она не боится показаться в соцсетях без макияжа.

"Настя, ты такая красавица!", "Исхудала деточка", "Мексиканская красотка", "Просто огонь!", "Какая красотка", - расхваливали поклонники.

Настя Каменских показала естественную красоту / instagram.com/kamenskux

Отметим, что Настя вовсе не стесняется показывать свою естественную красоту в соцсетях и часто постит снимки после тренировки - что с макияжем, что без, певица выглядит сногсшибательно.

Настя Каменских с Потапом отдыхает в Мексике / instagram.com/kamenskux

Ранее откровенное фото Каменских взбудоражило сеть.