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В Москве отменили спектакли из-за болезни звезды Алых парусов Войны и мира

4 ноября 2019, 10:10

В Москве актеру Василию Лановому прямо во время спектакля стало плохо.

Василий Лановой
Василий Лановой / telegram

Советский и российский актер украинского происхождения Василий Лановой чуть не попал в больницу.

Василию Лановому стало плохо на спектакле Последние луны в театре им. Вахтангова, и его состояние не удалось стабилизировать на месте, пишет телеграм-канал Mash

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"Вечером воскресенья артист почувствовал недомогание и обратился за экстренной помощью. Прямо перед выступлением. Тут же вызывали скорую, но улучшить состояние сразу не удалось", - говорится в сообщении.

После этого спектакль досрочно закончился, а театр отменил ближайшие спектакли с актером.

Директор театра Кирилл Крок объяснил это самочувствием Ланового.

Василий Лановой - советский актер родом из Одессы, мастер художественного слова, общественный деятель и педагог. В театре им. Вахтангова играет с 1957 года. Известен по ролям в фильмах Алые паруса, Война и мир, Дни Турбиных, Офицеры и многих других. В спектакле Последние луны по пьесам Бордона и Мюллера Лановой играет главную роль, поэтому без него спектаклю никак не сбыться.

Василий Лановой - один из немногих российских деятелей культуры, которые поддержали Владимира Путина по оккупации Крыма в 2014 году.

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