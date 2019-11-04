"Секси, какие ножки!": Наталья Могилевская взбудоражила пикантным фото

Наталья Могилевская на Танці з зірками / Instagram

Украинская певица наталья Могилевская произвела фурор на 11 эфире шоу Танцы со звездами, когда пришла на шоу с танцем со своим старым партнером Владом Ямой и новой песней про любовь.

Кроме того, Наталья Могилевская успела попозировать в своем горячем наряде с оголенными ножками и глубоким декольте. Фото Наталья опубликовала в Instagram.

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"Готовлюсь к выходу на сцену! Интро...", - пишет Наталья под фото.

На фото Наталья на ступеньках застегивает ремешок своего босоножка, при этом демонстрируя стройные ножки, и засветив соблазнительное декольте. Певица сделала несколько откровенных признаний на шоу, так что красный цвет в этот вечер - точно был ее.

Наталья Могилевская / Instagram

В комментариях Наталья пишут много комплиментов.

"Какая секси!))", "Ну как можно быть такой красивой", "Наташа, ты шикарная! харизма наверное от природы", "Божественная Наталья", "Какие ножки!", "Наташа, анонсировали ваш с Ямой танец, но его не было так....подолом платья потрясли и все", "Шикарная фотка", "Какая же вы красивая женщина", "Я в захваті від виступу!", "Шикарна ! ", "Чарівна Наталочка!", "Наталя, де ви придбали таке красиве взуття?", - пишут в комментариях.

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