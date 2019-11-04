"В попу язычком": Волочкова пристроилась на коленках перед Пугачевой

Анастасия Волочкова / Instagram

Анастасия Волочкова удостоилась критики своих подписчиков, когда, чтобы сфотографироваться с Аллой Пугачевой, упала на колени у ее ног.

Пользователи соцсетей высмеяли фото Анастасии Волочковой на коленях перед Пугачевой.

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На днях в Минске прошел концерт Аллы Пугачевой, на который попала Анастасия Волочкова. Амбициозная балерина не только решила посмотреть концерт, но и попала за кулисы, где сфотографировалась с Аллой Пугачевой.

"Боготворю", - написала Волочкова под фото, добавив при этом пару тонн тегов, чтобы точно попасть в тренды поиска Instagram.

На фото Волочкова уже без костюма пристроилась рядом с Аллой Пугачевой в ее гримерке, и поспешила сделать историческое фото.

Анастасия Волочкова / Instagram

Кроме того, Волочкова добавила в Instagram снимки перед гримеркой Пугачевой и видео с концерта, где она оказалась с ней рядом.

Анастасия Волочкова / Instagram

Поклонники прохладно отнеслись к усердию Волочковой написали как хвалебные, так и саркастические комментарии.

"лезть, матушка лезть", "в попку язычком", "Сильные женщины!", "Настя аж на коленки плюхнулась", "не сотвори себе кумира", "плюхнешься тут...", "ладно в @опу не целует", "Вы красавицы !!!!!! Я тоже люблю Аллу Борисовну !!!!!", "Я одна не могу понять, что в ней люди находят , в этой Пугачевой?", "Это же двойник, даже глаза другие", "Поп-дива Алла", "Потрясающая Алла", "Примадонна", "Пугачева собрала стадион", - пишут в комментариях.

Анастасия Волочкова на сцене с Аллой Пугачевой смотреть онлайн видео:

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