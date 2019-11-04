Линдеманн с порноактрисой попался на горячем

Rammstein / peoples.ru

Солист Rammstein не отказывает себе в удовольствии провести время с приятной компанией, и был замечен на прогулке не с певицей, с которой им приписывают роман, а со знаменитой порно актрисой.

Тилль Линдеман стал звездой дня, когда в Нью-Йорке его застали на прогулке с 24-летней порноактрисой Шарлоттой Сартр, пишет издание Stern.

Фотография Линдеманна и Сартр оказалась в фан-группе Rammstein | Энциклопедия соцсети Вконтакте.

Девушка отличается готическими вкусами, и публикует в своем Instagram много слишком откровенных фото. Кроме того, подозрения в том, что между ними с Тиллем ничего нет вызывает факт того, что Шарлотты есть муж Ланс Харт.

Пользователи утверждают, что Сартр писала в сториз cвоего Instagram о совместной работе с Линдеманном. Ее голос был записан для вступления к клипу на песню Knebel.

Ранее голый Линдеманн показал зад на речке и стал историей.