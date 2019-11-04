"Трудно быть долбо*бом": Гарик Харламов обложил матом поклонников

Гарик Харламов обматерил подписчика / Instagram

Известный российский шоумен Гарик Харламов резко отреагировал на хамский комментарий поклонника о неверности его жены актрисы Кристины Асмус.

Асмус снялась в фильме текст, в котором присутствуют откровенные интимные сцены с ее участием. В комментариях к фото и видео подписчики не стесняются предполагать, что во время отсутсвия шоумена дома, его жена ему изменяет.

"Наверно трудно вести концерт, думая, как твою жену имеют в это время", - сьязвил lasarus8.

В ответ Харламов назвал подписчика долбо*бом.

"Наверно трудно иметь сынишку, ездить отдыхать с семьей, болеть за Барселону и при этом всем быть конченым долбо*бом. А тебя никогда не имели самого? Сергей?", - ответил Харламов.

В сети встали на защиту Харламова и его супруги, призывая шоумена не обращать внимания на невежд.

"Когда уже успокоятся ублюдки, за своими курицами лучше смотрите, Гарик, забей на уродов", "Читаю коменты и просто ху*ю, сколько долбо*бов на тебя подписано, просто жесть...", "Гарик, не слушайте этих людей всех, ваша личная жизнь и сексуальные предпочтения тоже ваше личное. Хотя, я признаться не думал, что вам нравится смотреть. Держитесь", "Сколько ж вокруг завистливых долбо*бов, я не думаю, что Вас, Гарик, это очень задевает, вы-то в Дублине, а долбо*бы на диване слюной брызжут", - писали юзеры.

Напомним, 14 октября состоялась премьера фильма Клима Шипенко Текст — экранизации одноименного романа Дмитрия Глуховского. Иван Янковский и Кристина Асмус сыграли влюбленных. В нескольких эпизодах им пришлось обнажаться для откровенных постельных сцен. Многих поклонников Кристины интересовало, как к этому отнесся ее муж Гарик Харламов.

Ранее Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику Харламову.