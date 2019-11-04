"Мадам, у вас сосок видно": Каминская завела сеть фото без белья

Слава Каминская показала фото без белья / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы НеАнгелы Слава Каминская взбудоражила поклонников эротическим фото.

На своей странице в Instagram артистка показала снимок, который на первый взгляд кажется скромным, но если присмотреться, то Слава оставила для фанатов простор для фантазии.

"Иногда мне кажется, что я Ванга. Могу предсказать тему обсуждения", - написала Каминская.

В комментариях юзеры обратили внимание на две детали на фото: кольцо на безымянном пальце Славы и ее торчащий сосок – нижнего белья певица решила не одевать. Любопытно, что большинство лестных комплиментов о груди Славы были от девушек.

"Сисяо, ммм…", "Люблю торчащие соски", "Тайна сисек все равно не раскрыта!", "Мадам, у вас сосок видно", "Красивая грудь", "Кольцо?", - писали поклонники.

Слава Каминская бесстыже показалась без белья / instagram.com/babaslavka

Ранее Слава Каминская смело показала свои формы в купальнике.