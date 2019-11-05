"Писю видно": Оля Бузова свела с ума пикантным фото

Оля Бузова / Instagram

Россиянка Оля Бузова, которую многие обвиняют в отсутствии таланта, поделилась горячими фото в соцсетях, на которых она позирует в откровенных платьях и купальниках.

Оля Бузова опубликовала свои фото в Instagram.

"Выбираем лучший образ сегодняшнего выпуска1. Вот она я - твоя роковая ошибка.2. А я в воду войду.3. Сафари.4. Нежности.Голосуем 1/2/3/4?", - пишет Бузова под фото.

На фото Оля Бузова позирует в красном платье с корсетом и огромным разрезом посредине снизу, так что при движении ноги показываются полностью до самих бедер. На другом фото она позирует в желтом бикини, сидя в бассейне закинув ногу на ногу. На другом фото она накинула платье-сеточку на свой желтый купальник, и надела соломенную шляпу. А на последнем фото Бузова позирует в легком летнем сарафане без белья.

Поклонники пришли в восторг от снимков, но успели приметить пару неприглядных пикантных фактов на фото.

"Нежность", "Рома фоткал?)", "Трусы могла б под цвет платья одеть", "ваш, плюс, это ноги, а не грудь, так что 4", "Писю видно, побройся", - пишут в комментариях.

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