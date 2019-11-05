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"Классные сиськи": участницы Топ-модель по-украински топлес взбудоражили сеть

5 ноября 2019, 07:53

Горячие участницы шоу топ-модель по-украински прошли настоящее испытание, когда им пришлось раздеться топлес для особой фотосессии.

Топ-модель по-украински
Топ-модель по-украински / Новый Канал

Участницы шоу Топ-модель по-украински сорвали крышу своим поклонникам, когда приняли участие в фотосессии для которой пришлось позировать топлес, прикрыв грудь только эфемерными прозрачными наклейками.

Девушки на шоу Топ-модель по-украински разделись и позировали с обнаженной грудью, чтобы выполнить сложнейшее задание.

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В 10 выпуске Топ-модели по-украински, посвященном украинскому мистическому этносу, девушек ждало двойное испытание - они впервые за 2 1/2 месяца встретили мальчиков с прошлых выпусков шоу, с которыми им пришлось позировать для новой фотосессии.

Только проблемой было не то, что они не видели парней так долго, а что сниматься нужно было топлес - в образе русалки. Причем для каждой пары были определены эмоции/сюжет в русле которых нужно было устроить фотосессию. Поэтому, хоть за кадром девушки и флиртовали с парнями во всю, в кадре все было еще более усугублено.

  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram
  • Топ-модель по-украински топлес Instagram

Когда в сети появились фотоснимки пар из этой необычной фотосессии, поклонники девушек и зрители шоу Топ-модель по-украински пришли в восторг - они засыпали комплиментами и комментариями девушек.

"Ну и не думай. Кто хочет, тот учит.", "Классные сиськи, малая", "И как можно было выгнать ее? Один из лучших кадров испытания!", "Почему на испытаниях Юлю Хвалят, а на выгонах - нет? Это так странно... Она очень хорошо работает", "По сценке они выполнили все, что предполагалось. Молодцы", "Эх, боль, страдания русалочки и мальчик эгоист - отпусти, нет, я еще не наигрался", "Ужас", "Мужик портит своими эмоциями атмосферу фото", "Зачем вы всех девченок развеваете... ну, должна же быть изюминка", "Ну, от Кати другого и не ожидала. Наверное, даже, если бы другое задание было, она бы все равно полезла его целовать", "Ведет себя вульгарно и по-быдловски, вешается на бедных мужиков сама, кричит "отойди, он мой", и думает, какая она крутая) сосалась со звездой", "Руда,конечно, прелесть", "Цепляет фото, отработали хорошо", "Що це за озеро???", "Руда очень красивая", "А мне эта русалка нравится. А поза рыбака не нравится. Такое впечатление, что о ей не бедра... ммм, хвост гладит, как положено мужчине, а этак ненавязчиво прощупывает, где же у нее заканчивается рыбья часть, чтобы отрубить на заливное", "Амина такая шикарная", "Парень красиво позирует, даже как-то внимание на себя больше перетягивает", - пишут в комментариях.

Топ-модель по-украински 3 сезон 10 выпуск фотосессия топлес смотреть онлайн бэкстейдж 01-11-2019:

Напомним, что отбор в конце 10 эфира Топ-модели по-украински был очень драматичным.

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