"Всем Peace*Да": Maruv высказалась о награждении от MTV Russia

Maruv / 1+1

Самая эпатажная певица Maruv поделилась впечатлениями на фоне разгоревшегося скандала об участии в MTV EMA 2019 от MTV Russia.

Maruv написала пост в Instagram, в котором кроме прочего озвучила планы на будущее.

"Отдельное спасибо моим фанам! Без вас бы это событие в моей жизни не состоялось. Вы самые марувианские марувианцы и я вас люблю. Спасибо вам за то что вы со мной, за то что всегда поддерживаете и за то что качаетесь под мое музло! One love guys. А впереди грандиозные планы, новый альбом Hellcat Story , дебютные треки Shlakoblochina и выход в свет Sharlotta Ututu Всем будет Peace Да!", - обещает Maruv.

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Она выложила также фото с красной дорожки MTV EMA 2019, для которой она использовала коронный трюк. Латексная дива в шапке-кролике не просто попозировала на камеры, но стала на четвереньки и немножко поползала на камеру.

Поклонники пришли в восторг от откровений своей любимой певицы, и засыпали ее комментариями с комплиментами. Были и те, кто спрашивал про участие на конкурсе от российского канала, но Maruv не отвечает на комментарии.

"Анна!!! Поздравляю!!! Ты лучшая,это точно!!!", "Ждем полной PeaceДы", "А почему как русская певица,а не украинская?Я люблю тебя ,Анют,но как-то это странно все.Ты сама всегда говоришь,что ты украинская артистка,а тут оп и уже русская=(Неуже ли это только ради статуэтки??!!", "мені вона теж подобається. Але факт є фактом: рускій мір!а ти стеля?", "почему не лечитесь? Сейчас психиатрия далеко шагнула вперед. Что тут устроили. Страницу Марув с Гордоном не перепутали?", "Изящно и не пошло", "А мне вот интересно, не жарко в таком костюме? Напоминает армейский резиновый ОЗК. Потеет страшно все там внутри...", "Супер!", "Чемодан, вокзал, Россия!", "Тормоз, уже", "вы и так уже все профукали! Вам мало?", - пишут в комментариях.

Напомним, что 3 ноября Maruv в Севилье на MTV EMA 2019 была награждена в номинации Лучший артист по версии телеканала MTV Россия.

Это вызвало бурную реакцию, как в России, так и в Украине, так что концертный директор Maruv официально расставил все точки над "і".