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"Как не стыдно, титьки высунулись": Ани Лорак без белья вывалила голую грудь

5 ноября 2019, 12:37

Певица Ани Лорак где-то потеряла стыд и опубликовала очень откровенное фото, на котором не смогла не похвастаться огромной грудью.

Ани Лорак
Ани Лорак / Instagram

Ани Лорак беспечно оголила свою грудь на публику в новой фотосессии, вызвав зависть от пользователей сети.

Ани Лорак опубликовала в Instagram фото с полуобнаженной грудь, которую, по, неподтвержденным слухам, увеличила в 2017 году.

"Скоро супер премьера! Мы нарушаем", - пишет она под фото. Вероятно, снимок сделан во время съемок ее нового клипа.

На фото Лорак позирует на дороге , солнце светит сзади, а на ней - только черная коротенькая юбочка и черный трикотажный топик, который весь натянулся от ее груди, которая уже буквально вываливается из-под ненадежной ткани.

Ани Лорак
Ани Лорак / Instagram

Поклонники поспешили отреагировать на новый сексуальный образ Ани Лорак в комментариях.

"Как не стыдно титьки то высунулись!!! Вообще обнаглела!", "Грудиииии уф", "Красотулька женственная и желанная!!", "О боже...Вы прекрасны!! когда премьера???", "Тут уже был коммент о груди?", "сиськи говорят высунула", "Чудесная, неповторимая", "Самый достойный исполнитель!", "Аня секси", "Ждем, "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее участницы Топ-модель по-украински снялись топлес и взбудоражили сеть

Ани Лорак новости шоу бизнеса
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