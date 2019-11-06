"Видно сиську": голая Тина Кароль наспех прикрыла наготу

Тина Кароль / Instagram

Певица и ведущая Тина Кароль поделилась в сети горячим снимком из постели - на нем она засветила свой шикарный бюст.

Тина Кароль опубликовала фото в одном халатике на своей странице в Instagram.

Тина Кароль не стала подписывать фото, добавив только свои теги на себя и фотографа.

На снимке Тина Кароль лежит на постели в одном только белом халатике и полотеничке на голове.

Все остальное под халатом отсутствует, - это видно по позе певицы. Она прикрыла лицо одной рукой, а съехавший халатик продемонстрировал ее шикарную грудь.

Тина Кароль / Instagram

Поклонники пришли в восторг от фото Тины Кароль, и завалили ее комплиментами.

"Там видно одну СИСЬКУ?!!", "Тиночка, ты спишь?", "Как же мне нравятся эти фоточки", "Куку, теперь уже поздно прятаться", "Халатик", "Восхитительная", "одинока і гаряча................", "Чарівниця", - пишут в комментариях.

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