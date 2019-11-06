"Ох*ительна, очень пошлое": Глюкоза завела откровенными фото

Глюкоза / Instagram

Глюкоза решила поднять поклонникам настроение, и завалила их пикантными фото в купальнике.

Глюкоза опубликовала пикантное фото в своем Instagram.

"Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку. А где вы больше всего любите отдыхать?)", - пишет Глюкоза.

На фото она позирует в цельном розовом купальнике, который плотно облегает ее тело, и показывает каждый изгиб и горбинку очень четко.

Никто не удивился, что купальник совершенно не скрыл сочной груди Глюкозы, которая старательно для этого позировала.

Глюкоза / Instagram

Глюкоза / Instagram

Глюкоза / Instagram

Поклонники пришли в восторг отфотографий Глюкозы, и завалили ее комментариями.

"Оочень пошлое фото", "Это где ты , красотка ?)", "Тай", "Ну почему! Ты так! Божественна, жалься богиня!" "Какая восхитительная прелестница Глюкозка!", "Потрясающая", "Просто ох*ительная)", "Шикарна", "Ты великолепна", "Немного с фотошопом перестарались", "где такой пляж с такой ох*енной девушкой?", - пишут в комментариях.

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