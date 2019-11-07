"Возбуждают": жена Жени Кота на шпагате показала секси-ножки

Жена самого сексуального танцора Танців з зірками 2019 Евгения Кота поделилась пикантными фото, которые сводят с ума поклонников.
Жена Жени Кота и танцовщица Наталья Татаринцева, взбудоражила поклонников горячими фото, на которых она продемонстрировала свои соблазнительные ножки.
Наталья Татаринцева опубликовала свои горячие фото в Instagram.
"Пьете утром кофе? В осенний период шоколад и кофе - утренний каприз. Почему так?", - пишет Наталья.
На фото Наталья села на поперечный шпагат и соблазняет зрителей стройными соблазнительными ножками. Для фотосессии она надела длинный оранжевый шерстяной свитер, который скрыл все возможные вульгарные подробности фото.
На снимках девушка с чувством собственного достоинства попивает кофе с чашечки с блюдцем.
"Шпагат", "Не пью, возбуждают мою нервную систему очень", "Вот так как ты я не могу кофе пить", "Таки да;)", "Королева", "Восхищаюсь каждым вашим фото", - пишут поклонники.
Наталья является чемпионкой мира по танцам на пилоне.
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