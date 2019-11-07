"Возбуждают": жена Жени Кота на шпагате показала секси-ножки

Наталья Татаринцева / instagram.com/tatarintseva_official/

Жена Жени Кота и танцовщица Наталья Татаринцева, взбудоражила поклонников горячими фото, на которых она продемонстрировала свои соблазнительные ножки.

Наталья Татаринцева опубликовала свои горячие фото в Instagram.

"Пьете утром кофе? В осенний период шоколад и кофе - утренний каприз. Почему так?", - пишет Наталья.

На фото Наталья села на поперечный шпагат и соблазняет зрителей стройными соблазнительными ножками. Для фотосессии она надела длинный оранжевый шерстяной свитер, который скрыл все возможные вульгарные подробности фото.

На снимках девушка с чувством собственного достоинства попивает кофе с чашечки с блюдцем.

Поклонники пришли в восторг от ее растяжки, и ее стройных длинных ножек

"Шпагат", "Не пью, возбуждают мою нервную систему очень", "Вот так как ты я не могу кофе пить", "Таки да;)", "Королева", "Восхищаюсь каждым вашим фото", - пишут поклонники.

Наталья является чемпионкой мира по танцам на пилоне.

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