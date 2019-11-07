Анна Ризатдинова показала грудь и завела сеть заманчивым предложением

Анна Ризатдинова / Instagram

Гимнастка Анна Ризатдинова, которая успешно идет к финалу шоу Танці з зірками, опубликовала весьма пикантное фото и позвала своих поклонников на прямой эфир шоу.

Анна Ризатдинова в сексуальном образе поделилась новым фото в Instagram и предложила поклонникам билеты на 12 выпуск Танцев.

"Друзья!! кто хочет попасть на генеральный прогон следующего эфира? У меня есть для вас 2 билетика - одпишись на меня и страницу Танці з зірками в Instagram, отмечайте друга в комментариях и уже в субботу узнаем кто попадет за кулисы шоу!", - пишет спортсменка.

Для особого обращения на себя внимания Анна Ризатдинова выбрала достаточно пикантное фото - в желтой юбочке, белом топике и колготках-сеточках - так она выступала на 11 эфире с Александром Прохоровым и Иракли Макацария. Костюмчик обладает еще одним полезным достоинством - декольте отлично подчеркивает грудь Ризатдиновой, и вместе со стыдливой демонстрацией пресса и стройных ножек дает магический эффект.

Анна Ризатдинова / Instagram

Поклонники почти все комментарии написали для участия в конкурсе, но кто-то не удержался, и написал, как сильно поддерживает Анну, кто-то другой же сделал ей комплимент, отметив, какая она красоточка.

Не обошлось без фанатов Вовы Остапчука, которые решили, что новый пост Ризатдиновой - отличное место, чтобы устроить "срач", и начали спамить, ставя хэштеги и ссылки на страницу Вовы.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн 11 выпуск 3-11-2019: Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Иракли Макацария - ча-ча-ча: