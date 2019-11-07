  1. Главная
  3. Stars

Анна Ризатдинова показала грудь и завела сеть заманчивым предложением

7 ноября 2019, 10:17

Фаворитка Танців з зірками Анна Ризатдинова вызвала ажиотаж в сети своим свежим фото и позвала за кулисы

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram

Гимнастка Анна Ризатдинова, которая успешно идет к финалу шоу Танці з зірками, опубликовала весьма пикантное фото и позвала своих поклонников на прямой эфир шоу.

Анна Ризатдинова в сексуальном образе поделилась новым фото в Instagram и предложила поклонникам билеты на 12 выпуск Танцев.

"Друзья!! кто хочет попасть на генеральный прогон следующего эфира? У меня есть для вас 2 билетика - одпишись на меня и страницу Танці з зірками в Instagram, отмечайте друга в комментариях и уже в субботу узнаем кто попадет за кулисы шоу!", - пишет спортсменка.

Для особого обращения на себя внимания Анна Ризатдинова выбрала достаточно пикантное фото - в желтой юбочке, белом топике и колготках-сеточках - так она выступала на 11 эфире с Александром Прохоровым и Иракли Макацария. Костюмчик обладает еще одним полезным достоинством - декольте отлично подчеркивает грудь Ризатдиновой, и вместе со стыдливой демонстрацией пресса и стройных ножек дает магический эффект.

Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова / Instagram

Поклонники почти все комментарии написали для участия в конкурсе, но кто-то не удержался, и написал, как сильно поддерживает Анну, кто-то другой же сделал ей комплимент, отметив, какая она красоточка.

Не обошлось без фанатов Вовы Остапчука, которые решили, что новый пост Ризатдиновой - отличное место, чтобы устроить "срач", и начали спамить, ставя хэштеги и ссылки на страницу Вовы.

Танці з зірками 2019 смотреть онлайн 11 выпуск 3-11-2019: Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Иракли Макацария - ча-ча-ча:

Напомним, что в 11 выпуске Танцев Анна Ризатдинова неожиданно оказалась в номинации вместе с Алексеем Яровенко.
Танцы со звездами Анна Ризатдинова Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Анна Ризатдинова показала грудь и завела сеть заманчивым предложением». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:32
Несколько станций метро в Киеве снова закрыты: что случилось
10:20
Стрельба по соседям в Киеве: стало известно о состоянии раненого адвоката Фото Видео
10:17
Анна Ризатдинова показала грудь и завела сеть заманчивым предложением Видео
09:57
"Не вызывают уважения": Сенцов прошелся по едущим в РФ на заработки украинцам
09:53
Врач рассказала, как избавиться от головной боли без таблеток
09:48
Курс валют на 7 ноября: доллар и евро ушли в крутое пике
09:30
"Пропаганда РФ": The New York Times влипла в скандал из-за карты Украины без Крыма
09:18
В Киеве мужчина расстрелял соседей, есть раненый Видео
09:03
Волкер "слил" Луценко: изворачивался и врал, чтобы остаться на должности
08:59
Лингвисты пояснили, почему самое длинное слово в русском языке бесконечно
08:41
"Кварталовец" рассказал, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом
08:30
В ОП отказались опубликовать стенограмму разговора Зеленского с Трампом
08:24
Нападки, срывы и просчеты: кому гороскоп на 7 ноября советует держать удар
08:20
Зачем Зеленскому понадобился "штатский" советник мнение
08:01
Погода в Украине берет курс на осень: синоптик предупредил о похолодании Видео
07:45
Ученые объяснили, почему большие кошки так любят маленькие коробки Видео
07:32
Выясняли, кто круче? В центре Львова футбольные фанаты устроили массовое побоище Видео
07:12
Астролог рассказал, кому грозят посадки, и куда сбежит Порошенко от тюрьмы
07:11
"Возбуждают": жена Жени Кота на шпагате показала секси-ножки Фото
06:55
Новая гонка вооружений или Зачем США сделка с Россией мнение
06:54
В штабе ООС готовятся к разведению сил в Петровском
06:47
"Уже выписали?": Анастасия Заворотнюк сделала заявление после долгого молчания Фото
06:16
"Путин – не гимназистка": эксперт дал совет Зеленскому перед нормандскими переговорами
05:55
Стрижки боб и лоб – самые модные женские стрижки 2019, которые сводят с ума - фото Фото
05:17
Импичмент Трампа: в Конгрессе США назвали ключевую дату Видео
04:40
Сотрудники СБУ незаконно прослушивали телефоны украинцев за крупную сумму
04:20
Модный бордовый маникюр – кошачий глаз, матовые ногти и лунный маникюр - фото Фото
03:37
Скоро видео с ногой: Панин бесстыже снялся в комнате для БДСМ
03:17
"Бился в судорогах": скорая отказалась ехать на вызов ребенка
02:59
Журналисты помешали выступить представителю RT на Форуме демократии Видео
02:35
Кто такой Игорь Сало: что известно о бизнесмене из взорванного авто в Киеве Видео
02:02
Экс-госсекретарь США рассказал, как победить Россию в холодной войне
01:28
"Государтсвенный концерт": Зеленский оконфузился во время визита в Харьков Видео
01:24
Луценко раскрыл, чем его жена будет заниматься после ухода с парламента Видео
00:56
Оторвало голову: обнародованы подробности подрыва авто в Киеве Фото Видео
00:31
"Разборки двух партий": экс-глава МИД сместил акценты в скандале с Украиной в США Видео
00:19
7 ноября – какой сегодня праздник: что делать и чем знаменит день Видео
00:07
Шахтер в фантастическом матче вырвал ничью с Динамо Загреб
06 ноября, среда
23:15
В Киеве мотоциклист бросил взрывчатку в авто: есть пострадавшие и погибший Фото Видео
22:49
"Рубануть денег и улететь в Лондон": эксперт пояснил, как Украине продавать землю
22:13
В центре Киева фура протаранила много автомобилей Видео
21:40
Сидоренки-Сидоренки 13 и 14 серия смотреть онлайн 06-11-2019 Видео
21:34
МВФ спрогнозировал рост экономики Украины на 2019 год
21:04
Порошенко переписывает кондитерский бизнес на сына
20:42
"Забытый всеми" Ляшко напал на Геруса и порвал на нем рубашку - видео Видео
20:32
НАТО не хочет принимать Грузию без Абхазии и Южной Осетии
20:26
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
20:15
"Как та проститутка": Порошенко на Луганщине "пощупала" женщина, в Сети посоветовали ему "успокоиться" – фото
19:20
В Мининфраструктуры нашли деньги на ремонт трассы Одесса-Киев
19:17
Стрелок был "под кайфом": появились подробности стрельбы в общежитии Днепра
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять