"Порно-студия, попахивает изменой": откровенное видео Асмус всплыло в сети

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

Новое видео с Кристиной Асмус и ее "порно-партнером" в фильме Текст Иваном Янковским не дает покоя фанатам семейства Харламова и Асмус.

Режиссер фильма Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram видео с Асмус и Янковским.

"1-й съемочный день фильма Текст на Мальдивах. Вообще, работать на Мальдивах это издевательство)Очень было необычно начинать съемки такого драматичного фильма в раю)Потом были съемки в холодной Москве и Подмосковье. Все мёрзли, мучались, но снимали фильм, который все сейчас смотрят в кинотеатрах!! Мы этому безмерно рады!!", - пишет он под видео.

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На видео - на Мальдивах Асмус и Янковский снимали одну из так возмутивших общественность сцен для фильма Тексты.

Режисер на видео показывает место с бассейнами и джакузи, где они были, и объясняет, что это они тут собираюся сейчас снимать занимательные сцены.

Кристна Асмус в бикини надевает халатик и собирается пойти за шампанским, а Янковский раздумывает об этом.

В комментариях пользователи соцсетей возмущаются, как из-за самих сцен, для которых актеры полностью раздевались, так и из-за самого поведения их. Кристину Асмус подозревают в измене мужу.

"Что за негатив вокруг этой сцены? Ребят, если вы не в курсе, они занимались сексом не по-настоящему", "гениталиями терлись по-настоящему", "Фильм на одном дыхании ! И актёрский состав ! Браво вашей команде", "*бааать как она смотрит на него", "Слишком Асмус везде оправдывается. Явно попахивает изменой с худышом.", "Это сразу после секса?", "Не понимаю такого хайпа вокруг Гарика и Кристины.. Испокон веков настоящие русские мужчины позволяли своим жёнам спать с другими, ибо только в таком случае брак оставался крепким, вспомните язычников, к примеру! Так что ничего в этом позороного нет, Гарик просто настоящий русский мужчина!", "Порно студия", - пишут в комментариях.

Ранее Асмус и Янковский в студии Ивана Урганта расказали, что для "порно сцен" они полностью раздевались, и что для съемок той сцены в фильме Текст создатели фильма заставили наснимать 5 дублей.

Вечерний Ургант Кристина Асмус и Иван Янковский об интимных сценах в Текст смотреть онлайн:

Ранее Гарик Харламов обложил матом пользователей сетей за комментарии об игре Кристины Асмус в фильм Тексты.