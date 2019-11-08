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"Сиси висят, уши спаниеля": Волочкова разделась и вызвала отвращение в сети

8 ноября 2019, 12:42

Анастасия Волочкова сменила стиль, и разделась, выставив напоказ свою огромную грудь. Но что-то пошло не так, и пользователи сети начали ее за это гнобить

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова вызвала негативные эмоции у пользователей сетей, когда опубликовала свое фото в бикини.

Анастасия Волочкова выставила в Instagram обрезанное фото себя с грудью навыкат, и получила тонну критики.

"А какие купальники выбираете вы? Многие ли из вас могут позволить себе надеть мини бикини на своё тело? Но многие могут обсуждать. Котики мои, телеса свои приведите в порядок, а потом советуйте как мне жить. И не удивляйтесь, почему мужья бросают многих...", - пишет она.

Волочкова позирует на снимке в красном бикини и черных шпильках, при этом особо зоркие пользователи сетей заметили, что она не только обрезала на фото соседку, но и отфотошопила свои ноги.

Другие же обратили внимание, что грудь у Волочковой обвисла, и купальник это демонстрирует. Также в комментариях начали писать, что от самой Волочковой все мужчины сбегают после знакомства.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / Instagram

"Так и тебя никто не разобрал к 43 , сиси висят, как уши спаниеля", "Разве этим хвастаться нужно", "а Настя по жизни хвастунишка, ей все равно чем хвастать", "Когда обрезала девушку,что бы лучше было видно телеса", "А че предыдущий прост то удалили и вырезали девушку? Просто интересно...", "Это ж как надо любить себя в засос, чтоб выложить такое фото в 43 года, будучи когда-то немного известной?!?! При живых родителях и взрослой дочери?!", "И поза отвратная, это постоянно выставленное вперед копыто тошнотворно", "Ну просто отвратительна, ну вот например я вот не люблю Дженнифер Лопес ,но она в купальнике просто, а тут какая то ТРАНССЕКСУАЛ ,ну хоть причесалась нормально.Ну это честно ВОЛОЧКОВА ВЫЗЫВАЕТ ОТВРАЩЕНИЕ. Вот я её фото видела, где она совсем молоденькая -вот тогда она была нереально хорошенькая, а сейчас просто ППЦ", "Похудевшая корова, ещё не грациозная лань, Настенька. Вы слишком много о себе думаете, ваше тело далековато до того идеала которым вы себя считаете. Гляньте на грудь, она свисает, и купальник это только подчёркивает, а с квадратной талией такие бикини людям на смех", "Сама бы хоть раз замуж вышла за приличного мужика, но где там)", "Анастасия, а где ВАШ мужик? Если нет мозгов, то купальник не поможет!)", "Какая то худая, и сиськи "уши спаниэля", - пишут в комментариях.

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