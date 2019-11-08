Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 11 выпуск 3 сезон - 08-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 11 выпуск онлайн / Новий канал

Новый одиннадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 8 ноября на Новом Канале. В новом выпуске шоу для испытаний снова пригласили представителей сильного пола, чтобы проверить девушек.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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В новом выпуске Топ-модели Соня Плакидюк устроила необычное испытание своим подопечным.

Им нужно было устроить фотосессию в подвешенной к потолку клетке. Итак - темный съемочный павильон. В центре – подвешенная к потолку огромная клетка, подсвеченная красным. Сбоку – Соня Плакидюк, а в соседней комнате своей очереди ждут участницы, которые станут животными, заключенными в клетки - чтобы показать проблему защиты животных в мире.

"На этой фотосессии мы попробуем обратить внимание общества на проблему защиты животных. Рассказать и показать, что звери в цирке – вообще не весело. Вы представляете, что нужно сделать с медведем, чтобы он поехал на коньках? Как над ним издеваются? Животные, которые выступают в цирке, 80% своей жизни проводят в тесных клетках и 20% – на арене во время жестоких репетиций или выступлений. Из-за долгого пребывания в замкнутом пространстве большинство сходит с ума... И задача девушек – отыграть загнанного в клетку животного. Позой передать его характер, а эмоцией – неподдельные страдания.

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Когда Соня оглашала задание – почти все девушки плакали - так эмоционально она смогла это преподнести. Затем они стали пантерами, львицами, павлинами, лошадьми и медведями, которых заточили в клетку. И тут наступила очередь Плакидюк утирать слезы - девушки прекрасно исполнили то, что она хотела.

В особенности, Соню не оставила равнодушной работы Мальвины Чукли. Девушка долго не могла поймать нужную эмоцию. И тогда Плакидюк предложила ей представить, будто у нее, мамы-медведицы, отобрали малыша. Дома Мальвину действительно ждет 2-летний малыш. И то, что она может его лишиться, – самый жуткий страх девушки.

"Я сидела в клетке и представляла себе малого, которого забрали чужие люди, – говорит Мальвина. – В какой-то момент я перестала замечать грань между фотосессией и реальной жизнью. У меня началась истерика. Я забыла о роли, об актерском мастерстве. На несколько минут я реально стала медведицей, у которого отобрали малыша... Я уверена, что участие животных в цирковых постановках нужно прекратить. Мы живем в ХХІ веке, и есть масса способов сделать феерическое шоу без участия зверей", - объяснила виновница сценки.

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Топ-модель по-украински 11 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 08-11-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.