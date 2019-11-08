Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 08-11-2019

Одиннадцатый выпуск Топ-модель по-украински 2019 вышел 8 ноября на Новом канале. Кто из участников покинул шоу 3 сезона в 11 выпуске, читай и смотри на Главреде.
Новый одиннадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 8 ноября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.
В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?
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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.
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Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск смотреть онлайн 08-11-2019:
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