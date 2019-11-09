  1. Главная
  3. Stars

"Какая сочная": Нюша разделась и показала загорелые ягодицы на пикантном фото

9 ноября 2019, 06:47

Горячая Нюша решила свести с ума подписчиков, и опубликовала голое фото.

Нюша
Нюша / Instagram

Певица Нюша опубликовала фото с отдыха, и похвасталась сочными ягодицам в крошечных трусиках.

Нюша опубликовала в Instagram пляжные фото, на которых показала соблазнительные формы.

"Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка??Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов))Поделитесь, вегетарианцы/веганы, как вам живется?)Чем заменяете???", -пишет она 

На фото Нюша позирует в леопардовом цельном купальнике, который выглядит, как кусочек ткани, прикрывающий ее спереди, и ничего не скрывающий сзади, так как крепиться просто завязочками-ниточками.

Нюша соблазнительно позирует и выставляет вперед напоказ голые ягодицы.

Нюша
Нюша / Instagram
Нюша
Нюша / Instagram

Поклонники пришли в восторг от ее фото, и забросали певицу комплиментами.

"Какая тыыы толстаяяяя", "Какая сочная", "Заменяем фасолью", "Очень люблю рыбу. Мясо обожаю не могу без мясо", "Это не ты", "Ну да", "ну да не она, некоторые люди такие смешные, такой бред пишите", "Наша секси", "Как думаешь , мясо влияет на состояние кожи?", "Очень стройная, как модель!))А я вот каверы пишу под свои аранжировки, заходите поддержать;)))", "Красавица наша", "Воу, какие фоточки, шикарна", "Фигура просто отпад", "Бомба", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова разделась и вызвала отвращение в сети

Нюша новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Какая сочная": Нюша разделась и показала загорелые ягодицы на пикантном фото». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:27
Украинская ГТС навсегда отправляется в резерв
07:23
Бартер Порошенко: люди Джулиани сделали экс-президенту Украины выгодное предложение
06:47
"Какая сочная": Нюша разделась и показала загорелые ягодицы на пикантном фото
06:27
Украине не светит НАТО, но ничего страшного в этом нет мнение
06:01
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
05:40
Молниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябре
05:11
Нежный макияж на осень 2019: звездный визажист дала важные советы
04:44
В чем встречать Новый год 2020 и что делать: приметы
04:27
"Хочу всегда и везде": Даша Астафьева игриво засветила грудь
04:02
"Так слоника не купить": Климкин постебался над бюджетом 2020
03:33
Быков: российский читатель испорчен, а украинский - неравнодушен
03:03
В Киеве загорелся троллейбус с пассажирами: опубликовано фото
02:37
Во все тяжкие по-украински: в Днепре задержали молодого микробиолога Видео
02:07
В ноябре субсидии получат не все украинцы: в чем причина Видео
01:59
В Запорожье 15-летняя девушка родила в свой день рождения двойню Видео
01:38
Вирусы-мутанты: какой сейчас грипп в Украине и для кого он смертелен
01:15
"Из-за любви": в Ровно пьяный мужчина поджег Lexus Видео
01:08
Конец эпохи: эксперт рассказал о двух "колоссальных революциях" Зеленского
00:53
В Украине может вырасти плата за Интернет до 50 евро
00:38
"Осталось украинцам помочь": Галкин распек российских пропагандистов
00:19
9 ноября – какой сегодня праздник: что делать в Нестора Летописца
00:02
Около Шулявского путепровода раскопали боеприпасы времен Второй мировой
08 ноября, пятница
23:40
"Мы их не проедим": Богдан пояснил, куда потратят деньги с кредитов
23:17
Гончарук пояснил симпатию основателя Alibaba Джека Ма к Украине Видео
22:56
В Гааге суд ООН огласил победное решение по делу Украины против России Видео
22:54
"Бантики из георгиевских ленточек": Притула рассказал про фашистов в Киеве
22:25
"Полезный идиот Кремля": в Польше распекли Макрона за позерство
22:07
Alibaba в Украине: Зеленский сделал предложение богачу-китайцу Видео
21:47
Партия Вакарчука Голос предложила Украине выйти из Минских соглашений
21:44
"Для неоккупированной Украины это особо опасно": Тука напугал новой "силой" Кремля
21:30
Топ-модель по-украински 3 сезон 11 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 08-11-2019 Видео
20:58
"Мне это не нравится": Трамп собрался идти на крайние меры из-за разговора с Зеленским Видео
20:44
Молочный ответил на критику его заявлений о "фашистах" в Киеве
20:35
Резкие боли: Верника срочно госпитализировали прямо из театра
20:17
Зеленский на встрече ОБСЕ охарактеризовал разведение сил у Золотого Видео
19:56
Признал ПЦУ: патриарху всей Африки грозит наказание от РПЦ Видео
19:55
Трамп требовал от Зеленского расследования против Бадена и Клинтон - New York Times Видео
19:39
"Мы ошиблись": Помпео "обвинил" КГБиста Путина в убийствах
18:55
Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 11 выпуск 3 сезон - 08-11-2019 Видео
18:54
"Важное дело": Трамп собрался к Путину на парад 9 мая
18:32
"Нефть по 12 долларов": Бабченко "наванговал" крах Российской Федерации
18:11
Лесник, редактор сайта: названы восемь претендентов на место Вятровича
17:49
Украину прожарит: чем поразил ноябрьский прогноз погоды Видео
17:37
Суд снова переименовал проспект Жукова в Харькове
17:35
Должность и оклад: Горбатюк пошел в суд из-за увольнения
17:27
Беременная жена Тарасова рассказала о насилии у них дома
16:55
"Она – воровка": Дубинский похвастался победой над Супрун в суде
16:19
Карта Украины без Крыма: в The New York Times отреагировали на скандал Фото
16:09
Нечем дышать: Украину накрыло облако угарного газа
15:29
"Неэффективным и устаревшим": Помпео сделал громкое заявление по НАТО
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять