"Какая сочная": Нюша разделась и показала загорелые ягодицы на пикантном фото

Нюша / Instagram

Певица Нюша опубликовала фото с отдыха, и похвасталась сочными ягодицам в крошечных трусиках.

Нюша опубликовала в Instagram пляжные фото, на которых показала соблазнительные формы.

"Ребята! Есть ли среди вас те, кто отказался от мяса или животного белка??Кто в сети со мной давно - знает, что от мяса я отказалась уже лет 10 назад. Совершенно спокойно, без принуждений. Сейчас стараюсь регулярно прислушиваться к своему организму, и в последнее время даже рыбу не очень хочется... прилетели из Америки с чемоданчиком витаминов))Поделитесь, вегетарианцы/веганы, как вам живется?)Чем заменяете???", -пишет она

На фото Нюша позирует в леопардовом цельном купальнике, который выглядит, как кусочек ткани, прикрывающий ее спереди, и ничего не скрывающий сзади, так как крепиться просто завязочками-ниточками.

Нюша соблазнительно позирует и выставляет вперед напоказ голые ягодицы.

Нюша / Instagram

Нюша / Instagram

Поклонники пришли в восторг от ее фото, и забросали певицу комплиментами.

"Какая тыыы толстаяяяя", "Какая сочная", "Заменяем фасолью", "Очень люблю рыбу. Мясо обожаю не могу без мясо", "Это не ты", "Ну да", "ну да не она, некоторые люди такие смешные, такой бред пишите", "Наша секси", "Как думаешь , мясо влияет на состояние кожи?", "Очень стройная, как модель!))А я вот каверы пишу под свои аранжировки, заходите поддержать;)))", "Красавица наша", "Воу, какие фоточки, шикарна", "Фигура просто отпад", "Бомба", - пишут в комментариях.

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