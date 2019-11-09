"Хочу всегда и везде": Даша Астафьева игриво засветила грудь

Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева поделилась в Instagram фото и видео с откровенной фотосессии для которой она надела только кожаный корсет, и никто не мог понять - где там белье.

"Все, как я люблю и могу себе позволить...", - написала Астафьева под снимком, на котором позирует в корсете.

Но Даша Астафьева решила не останавливаться, и опубликовать, что у нее есть.

"Из интервью: Чем тебе нравился Playboy?- Владом. ПС: Люблю короткие истории. Влад помогал отвечать на каверзные вопросы журналистов", - пишет она под другим фото.

На фото Даша Астафьева позирует в очень оригинальном наряде - это черный кожаный корсет, из которого ее огромная шикарная грудь просто выпадает, и крошечная прозрачная юбочка с одной стороны, которая прикрывает самый интригующий момент - под корсетом есть белье, или он сделан в стиле боди, или Астафьева позирует без белья и проблем.

Даша Астафьева / Instagram

Даша Астафьева / Instagram

"Кинематограф меня довёл...Здесь лишь одно теперь верно - задать себе вопрос: " обо мне ли это?" Ответы ждите позже", - подписала она видео ролик.

Поклонники пришли в восторг, и забросали Дашу комплиментами.

"Хочу эту женщину всегда и везде", "Hot", "Прекрасна", "Зачем быть такой красивой?", "Гармоничная гармония", "Богиня", "Даша - ВАУ!", "И душа и тело, все красиво", "Умничка", "Прикольне но без скні булоб лутше", "Amazing photo", "Wonderful", "Cool girl !)", "Корсеты", "И как теперь после такого заснуть???", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова разделась и вызвала отвращение в сети