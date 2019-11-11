"Секс и страсть": Ксения Мишина в белье взбудоражила на Танцях з зірками

Ксения Мишина и Женя Кот / 1+1

Ксения Мишина и Женя Кот в 12 выпуске Танці з зірками второй танец, который исполняли под песню Тины Кароль наживо, танцевали под потоками воды.

Ксения Мишина вышла на сцену Танців второй раз в черном соблазнительном наряде, который очень удачно промок, и свел с ума поклонников страстным поцелуем с Котом.

"В этот танец мы только что вложили сил больше, чем когда-либо. Потому что сдавать назад мы не хотим, несмотря на все неприятности.⠀Дорогие мои, только вы нас можете вытащить на верх таблицы", - пишет Ксения под своим постом с фотографиями с номера.

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Женя Кот также показал фото с их очень горячего номера и попросил помощи у поклонников, как и сама актриса. Они получили очень большую поддержку зрителей.

"Подготовить два номера за неделю — всегда большой вызов! Но все волнения исчезают, когда мы вспоминаем, КАКАЯ у нас сильная поддержка по ту сторону экрана. Давайте опять покажем нашу силу и проголосуем по максимуму, очень хочется встретиться с вами в полуфинале", - пишет танцор.

Для танцев Женя Кот вышел в черных брюках и белой рубашке, а Ксения выбрала платьеце, похожее на ночную рубашку, сетчатые колготы и черное белье, которое стало видно, когда намокла полупрозрачная рубашка-платье.

В конце танца Ксения и Женя устроили почти что секс, и даже, как показалось поклонникам, слились в поцелуе. Это вызвало бурную реакцию не только у зрителей, но даже и у судей, которые поставили паре высокие баллы.

Ксения Мишина и Женя Кот / Instagram

Ксения Мишина и Женя Кот / Instagram

Ксения Мишина и Женя Кот / Instagram

"Самые лучшие. С таким судейство только и остается голосовать со всех возможных телефонов. Как всегда было чувственно, нежно. Самые лучшие", "Ксения, вы просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ! Такие открытые, такие искренние, столько эмоций в танце, столько сил, столько огня, а не скучная отточенная техника с каменными лицами. Мы болеем за вас, вы наша любовь", "Впечатлений море. Вы супер", "Сколько страсти, просто ВЫ ЛУЧШИЕ", "Это просто", "Був поцілунок, чи здалося?", "Ксююша, это невероятно???Любимая пара и любимейшая певица в одном номере, это взрыв", "Меня аж трясло.очень круто молодцы", "Мені дуже сподобалося!Красиво,сексуально та пристрастно!Вболіваю за вашу пару і хочу ,щоб ви були у суперфіналі", "Это лучшее что я видела очень бы хотелось чтобы вы были вместе ибо между вами такой секс и страсть",Ксения,это было тааак круто... Меня переполняют эмоции. Ощущение как после просмотра любимого фильма с волнительными моментами. Супер!", "Пока смотрела аж мурашки по телу, Вы большая умничка.Танец", - пишут поклонники.

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Ранее стало известно, что шоу Танці з зірками покинула Елена Кравец.