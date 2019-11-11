"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсети

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова стала целью гневных нападок со стороны пользователей сетей, когда опубликовала фотосессию в пикантном платье.

Оля Бузова нарядилась в легкое откровенное платье и получила волну хейта в Instagram.

Оля Бузова решила прорекламировать свое "реалити-шоу", которое уже было отснятое ранее, и опубликовала фотосессию, которая, вероятно, была сделана в те же времена, но не все ее поклонники оценили старания.

На снимках Оля Бузова позирует в розивом воздушном наряде - коротеньком платье, которое едва достигает бедер, имеет открытый живот и не скрывает ни грудь, ни руки, ни спину. Под свой наряд Бузова надела высокий каблук - в виде серебристых босоножек.

Подписчики не единогласно поддержали ее вкус, и многие написали весьма критичные комментарии.

"Платье порвалось", "Как с тобой познакомиться?", "Ждем", "Я уже конец досматриваю", "Ольга, Вы просто супер стар, обожаю Вас!", "Киекие-то у Вас проститутские наряды", "Посмотрела выпуск - Оля, как всегда - потрясна. Привет из Читы", "Ужас", "Ох, Оля, ты просто бомба", "Нету Ваще Сиски", "Хрень полная", "Ужасное платье. Для чего этот вырез? Оля, ты же леди! Не носи такие б...ие наряды", "Почему Вы такая не красивая???", "Какая же она страшная и страрая", "Платья ео", "Красотка", "Да кому ты сдалась? Приходят рожей посветить. Нормальный мужик замуж не возьмет такую, как ты! Твои прошлые танцы и письку твою голую видели все. Шлюндра", - пишут в комментариях.

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