  1. Главная
  3. Stars

"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсети

11 ноября 2019, 16:22

Российская певица Оля Бузова опубликовала фото в достаточно откровенном платье, и вызвала негодование среди своих подписчиков.

Оля Бузова
Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова стала целью гневных нападок со стороны пользователей сетей, когда опубликовала фотосессию в пикантном платье.

Оля Бузова нарядилась в легкое откровенное платье и получила волну хейта в Instagram.

Оля Бузова решила прорекламировать свое "реалити-шоу", которое уже было отснятое ранее, и опубликовала фотосессию, которая, вероятно, была сделана в те же времена, но не все ее поклонники оценили старания.

На снимках Оля Бузова позирует в розивом воздушном наряде - коротеньком платье, которое едва достигает бедер, имеет открытый живот и не скрывает ни грудь, ни руки, ни спину. Под свой наряд Бузова надела высокий каблук - в виде серебристых босоножек.

  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram
  • Оля Бузова Instagram

Подписчики не единогласно поддержали ее вкус, и многие написали весьма критичные комментарии.

"Платье порвалось", "Как с тобой познакомиться?", "Ждем", "Я уже конец досматриваю", "Ольга, Вы просто супер стар, обожаю Вас!", "Киекие-то у Вас проститутские наряды", "Посмотрела выпуск - Оля, как всегда - потрясна. Привет из Читы", "Ужас", "Ох, Оля, ты просто бомба", "Нету Ваще Сиски", "Хрень полная", "Ужасное платье. Для чего этот вырез? Оля, ты же леди! Не носи такие б...ие наряды", "Почему Вы такая не красивая???", "Какая же она страшная и страрая", "Платья ео", "Красотка", "Да кому ты сдалась? Приходят рожей посветить. Нормальный мужик замуж не возьмет такую, как ты! Твои прошлые танцы и письку твою голую видели все. Шлюндра", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что Кристине Асмус анонимно угрожают смертью после фильма Текст.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсети». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:22
"Б...ие наряды, письку голую видели": Бузова в откровенном платье разгневала соцсети
16:20
Женская стрижка под горшок – самая модная и эффектная стрижка 2019 с акцентом на глаза - фото Фото
16:17
Возвращение Донбасса: Сивохо озвучил первый шаг
16:09
Во Франции произошло землетрясение: сейсмологи сделали предупреждение Видео
16:06
У ПриватБанка проблемы с платежами: почему не работает Приват24
15:55
В Петровском завершилось разведение сил: все подробности
15:39
"Неонацисты правят бал": Лавров распереживался из-за украинских радикалов
15:33
"Придется отвоевывать кровью": Савченко высказалась о земельной реформе
15:11
Зеленский назначил главой Кировоградской ОГА бывшего силовика: что о нем известно
14:57
Суд арестовал счета компании Газпрома в Японии по иску Нафтогаза
14:54
У Заворотнюк едко отреагировали на новую ложь о здоровье актрисы
14:53
Как сделать осень позитивной: что есть и что делать Видео
14:51
"Искренне любит плешивого": убийство аспирантки известным историком прокомментировал Путин Видео
14:10
Встреча Зеленского, Путина, Меркель и Макрона: Песков опять замялся
14:10
"Невозможно работать": Герус высказался о своей отставке Видео
13:50
Скандал ценой в 173 миллиона: работники Минобороны нагрели руки на закупках - ГПУ Видео
13:49
Бурный роман, повышение: кому гороскоп на завтра сулит встряску
13:42
Ходячие мертвецы 10 сезон 7 серия: новый трейлер онлайн Видео
13:41
Зеленскому угрожали заморозить военную помощь США для Украины - New York Times
13:28
Правильное питание для похудения: с чего начать, и меню на каждый день
13:20
Продавать землю иностранцам: Зеленский сделал важное уточнение - видео Видео
13:14
Модный розовый маникюр осень-зима 2019-2020: омбре, паутинка и серо-розовый маникюр - фото Фото
12:54
В Квартале отреагировали на изгнание Кравец с Танців з зірками Видео
12:42
"Пойти под суд": скандальный Ляшко обвинил Геруса в "предательстве" Украины
12:19
"Без фрагментов костей": всплыли жуткие детали в деле о погибшем подростке в Прилуках Видео
12:16
В Украину придет антициклон Paloma: синоптик рассказала, чего ждать от погоды Видео
11:56
Зеленский и Путин договорятся о мире: астролог назвал дату
11:55
"Прямо сейчас": посол Франции предсказал окончание войны на Донбассе Видео
11:54
"Твари, группа дрочеров": Кристине Асмус угрожают смертью за фильм Текст
11:36
Стало известно, когда Рада проголосует за Госбюджет-2020
11:06
"Зеленский – не Пиночет": эксперт дал прогноз, скатится ли Украина в авторитаризм Видео
10:52
Экономист объяснил, до какого момента украинцам не стоит продавать доллары
10:52
Слуга народа официально сменила идеологию: почему и что теперь
10:42
ДТП и дождь: Киев застыл в жутких пробках Видео
10:34
"Секс и страсть": Ксения Мишина в белье взбудоражила на Танцях з зірками Видео
10:21
В Минобороны объяснили, будет ли НАТО воевать вместе с Украиной
10:20
Зеленский устроил кадровую чехарду в Кабмине: кто в опале, кто на коне Видео
10:15
Давняя проблема: почему на Западе заговорили о реформе НАТО мнение
10:08
Ночью в Киеве снова горел известный рынок Фото Видео
09:50
В Минобороны оценили вероятность удара России по югу Украины Видео
09:46
Погода: синоптик предупредил про звездный час опасного явления и морозы Видео
09:44
В Москве мать с двумя маленькими детьми выбросилась из окна
09:30
Танці з зірками 2019: 12 выпуск 3 сезона смотреть онлайн полный выпуск Видео
09:30
Ожившая легенда о Довбуше – новый бренд с огнем в душе! новости компании
09:22
Прорыв, фантастические отношения: кому гороскоп на 11 ноября прочит яркий день
09:16
В Киеве Lexus вылетел на тротуар и раздавил людей: погибла женщина - фото 18+ Фото
09:00
Ходячие мертвецы 10 сезон: что было в 6 серии Видео
08:57
"Мне 42-й год, я же не лох какой-то": психиатр высказался о состоянии Зеленского Видео
08:34
Смешное самоубийство, или Зачем Украине возвращать Донбасс мнение
08:28
В кровавом ДТП под Киевом погибли двое детей и двое взрослых: опубликованы фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять