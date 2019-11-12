"Ниче так жопка": Maruv возбудила пикантными фото

Maruv / Instagram

Украинская певица Maruv опубликовала в сети порцию фото со схемок нового клипа To Be Mine, который сводит с ума поклонников уже почти неделю, и еще больше завела сеть.

Певица Maruv поделилась в Instagram горячими фото из своего нового клипа, который снимала на Киевской Троещине.

"To Be Mine episode 1", - пишет Maruv, отметив в посту всех причастных к съемкам сего шедевра.

На фото она позирует и в латексе и в полупрозрачном наряде - на пляже, в воде, и факелами, на роллс-ройсе и в студии. Maruv традициционно снималась со своими девочками, которые танцуют в не менее откровенных нарядах, чем их колежанка.

Многим поклонникам понравилось фото в воде, с которой девушки в прозрачных нарядах выходят в разноцветных фатах и со свечами.

В комментариях Maruv просто засыпали разнообразными комплиментами.

"Ну ничего так на жопка маленькая", "Опять будет бомба", "Аня затмила даже Роллс ройс", "Maruv опять стала превращаться в Аню Корсун, песни все больше становятся лирическими, постепенно пропадает тот запал и та энергетика которая была в альбоме Black water", "Бомбическая работа. Все так органично и круто, смотрела и слушала бы вечно", "4 я фотка обнадеживает. Мот и будет толк....", "Если у меня спросят, от чего я хочу умереть, то скажу: От красоты Марув...", "Очень красиво я восторге", "Шикарный клип. Очень с красивой историей! Просто кайф? и так хочется увидеть продолжение. Фото из клипа шедевральны! Спасибо всем за такую красоту! Очень люблю", - пишут в комментариях.

Maruv To Be Mine смотреть онлайн новый клип:

Ранее Ксения Мишина в белье взбудоражила на Танцях з зірками