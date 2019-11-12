"Мерзко, позорище, сосков нет": Наталья Штурм показала большую грудь

Наталья Штурм / Instagram

Российская певица Наталья Штурм опубликовала в сети фото своих огромных грудей, которые она бессовесно вывернула на публичном пляже и завела поклонников.

Наталья Штурм опубликовала в Instagram очень откровенное фото, на котором она сняла лишнюю одежду.

"С детства обожаю лазить на деревья, тем более они такие сказочные. Я прям их Обожаю эти коряги. Кто из вас, как в детстве, легко и с удовольствием влезет на дерево?) Дать мне волю и спецодежду - я бы на вершину забралась. Не делаю этого, тк знаю, что не смогу элегантно и без мата спуститься", - рассуждает Наталья, которая позирует рядом с собственно корягой.

На снимках она позирует в белом бикини - верх был еще большим, чтобы поддержать ее огромную грудь, а вот трусики стали совсем маленькими ниточками. И, если она вначале держиться, то потом снимает с себя лифчик, оставаясь только в крошечных трусиках-ниточках.

Пользователи сетей не все заценили так, как она хотела, и написали очень противоречивые комментарии.

"В её возрасте у всех баб башню сносит или только у тех, кто по корягам прыгал?", "О Боже!! не красиво, мерзко, позорище просто. Бедный сын...", "Вы, наверное, часто падали с деревьев в детстве???Только так можно объяснить Ваше поведение в зрелом возрасте...", "Что с животом?перекрутили", "А что это браслеты от разных отелей? В двух тусить изволите?", "Сосков совсем нет", "Вы в отличной форме, только купальник надо сменить он ноги укорачивает", "Не знаю как коряги , а сиськи очень даже аппетитные!!!", "Сколько завистниц! Супер фотосеты. Смелые, сочные, притягательные. Как только бываю на море, тоже не упускаю возможности делать подобной тематики шедевры", "Ауфь, шикарная леди!!!", - говорится в комментариях.

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